Slováci po blamáži zaskočili Rusko. Neuvěřitelné, co jsme nechali na hřišti, oddechl si kritizovaný střelec

"Velmi jsme potřebovali toto vítězství. Nejde o můj gól, ale o výkon, který jsme předvedli," oddechl si autor jedné z branek proti Rusku Róbert Mak.

Po minulých zápasech byl terčem ostré kritiky. A nejen on. „Neuvěřitelné, co jsme nechali na hřišti, nebyl to krásný fotbal, ale za tu bojovnost a za to, čím jsme si prošli za těch pět dní jsme si vítězství zasloužili. Řekli jsme si, že tam musíme dát srdce. Bylo to i pro fanoušky, kterých už nemáme mnoho, protože nám mnozí nevěřili. Někdy je to od nich dost surové, ale snad jsme si je zase naklonili," poznamenal dále Mak.

I kapitán Juraj Kucka přiznal, že pro tým to byly těžké dny. Po hrozivých ztrátách úplné peklo. „Řekli jsme si, co jsme si řekli. To zůstane v kabině. Víme, že to nebylo dobré, ale semkli jsme se a podali dobrý výkon. Musíme na sobě dřít, pracovat a zdokonalovat se. Já zápas nebudu hodnotit, na to jsou jiní. My jsme chtěli získat tři body, to byl náš cíl," pravil Kucka.

Co bylo jinak proti předešlým soubojům? „Po těch dvou (nepovedených) zápasech jsme si řekli, že na hřišti musí být větší bojovnost. Hrajeme za reprezentaci, a to musí vypadat jinak," promlouval jeden ze zkušených matadorů Milan Škriniar, autor prvního gólu proti Rusku.

„Hráči si sáhli do svědomí a jsem rád, že se mužstvo začíná sžívat. Chybí nám vůdci, tým se tvoří znovu a hráči si musí vybodnout vztahy. Jsem rád, že na oprávněnou kritiku reagovali takovýmto způsobem." hodnotil kouč Štefan Tarkovič.