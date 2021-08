Kde brát stopery a nekrást? Trenérovi reprezentace Šilhavému se přitom nabízí zapomenutý Simič

Brankář Vaclík po přestupu do Olympiakosu Pireus zasáhl do evropských pohárových předkol až nyní ve 4. předkole Evropské ligy proti bratislavskému Slovanu, kdy vychytal nulu, Pavlenka je nadále zraněný, Koubek a Mandous sedí na lavičce náhradníků. Jediný, kdo chytá, je Kolář ze Slavie, ovšem ve formě, která má do výkonů z minulé sezony nebetyčně daleko.

Podobně, ne-li ještě hůře, je na tom reprezentační výběr, pokud jde o složení obrany. Jediný potvrzuje svoji pozici pravý obránce Coufal. Patří dál do základní sestavy West Hamu United a v premiérovém duelu nové ročníku Premier League se podílel na jednom z gólů svého klubu. Levý krajní obránce Bořil ještě do hry od evropského šampionátu nezasáhl a je otázkou, jak se mu bude dařit na začátku září v ostrých soutěžních bojích proti Bělorusku a v Belgii. Zraněný je ke všemu i Kadeřábek, jenž pro trenéra Šilhavého představoval alternativu za Bořila.

Před mistrovstvím Evropy řešil trenér národního týmu problém se stoperskou dvojicí a šampionát ukázal, že tandem Čelůstka – Kalas, s alternací Brabce, si defenzivní úkoly splnil. Problémem momentálně ovšem představuje fakt, že Čelůstka je stále na marodce a ve Spartě tudíž nehraje, Kalas na startu druhé anglické ligy začal v Bristolu City jako náhradník a od první minuty si zahrál až nyní v posledních dvou druholigových zápasech, Brabec v obraně Plzně spíše také bojuje o místo v základní sestavě.

Naděje se tedy upírají na čtyřiatřicetiletého Kúdelu, který přišel o jistou nominaci a základní sestavu na EURO kvůli známému desetizápasovému trestu v soutěžích UEFA. Ten vypršel a bude tedy otázkou, jak se na jeho výkonech projeví tato dlouhá pauza v zápasech nejvyšší kategorie. Je jasné, že vleklý problém se stopery pokračuje. Kdo by tedy mohl případně místo jmenovaných dostat pozvánku?

Podíváme-li se na webové stránky fotbalové reprezentace, konkrétně na sekci obránci, jsou tam z těch, kteří připadají v úvahu na místo stopera Suchý, který má ale již třiatřicet let a po dvou letech nepříliš vydařeného angažmá v Augsburgu hraje v Mladé Boleslavi. Kromě něho tam figuruje šestadvacetiletý Jemelka, který se vrátil z belgického hostování, neboť Leuven na něho neuplatnil opci. Jemelka hledal jiné zahraniční angažmá, ale momentálně hraje doma v Olomouci.

Dále se pak ve výčtu případných adeptů objevuje osmadvacetiletý Hovorka, který za dva roky ve Slavii stihl kvůli těžkým zraněním jen sedmnáct zápasů, aspirantem na nominaci je rovněž devětadvacetiletý Petrášek, obránce, který se prosadil v polském Rakowě, dva zápasy i zkusil v reprezentaci, ale kvůli zranění kolena od listopadu nehraje. Jediným mladíkem je dvacetiletý Zima, který nepravidelně nastupuje ve Slavii, byl na EURO, ale neodehrál ani minutu. S ohledem na věk by ho jistě rád přivítal v těžké kvalifikaci o postup na malé EURO, které bude i kvalifikací na olympijské hry v Paříži, nový trenér výběru do 21 let Jan Suchopárek.

A pak jsou zde i hráči, kteří na webových stránkách chybí, přitom byli v hledáčku při nominaci na EURO. Patrizio Stronati odešel v létě v šestadvaceti do maďarského klubu Puskas Académia, ale týmu se nedaří i proto, že obrana příliš inkasuje. Celkem třináct gólů ve čtyřech pohárových a dvou ligových zápasech mluví za všechno...

Šestadvacet bylo i pražskému rodákovi s kořeny v bývalé Jugoslávii Stefanu Simičovi. I on v širším kádru z neznámého důvodu chybí. Loni měl dlouhodobé zranění, od loňského listopadu hraje pravidelně stopera v Hajduku Split, v řadě zápasů je i kapitánem. Má české občanství, prošel mládežnickými reprezentacemi do 17 a 19 let, za které odehrál 31 zápasů, byl oporou v týmu do 21 let, který pod vedením Vítězslava Lavičky hrál na evropském šampionátu v Polsku 2017. V mládeži Slavie hrál s Tomášem Součkem a Jakubem Janktem.

Očekávaný posun do seniorské reprezentace se nekonal. Zčásti proto, že přišla zranění, a když už dostal šanci, šlo o „pouťový" zápas v Kataru pod trenérem Karlem Jarolímem, a pak následovala o dva roky později prohra 2:3 v přátelském utkání doma se Severním Irskem, kde dal trenér Jaroslav Šilhavý po výhře 2:1 nad Anglií příležitost v základní sestavě hned deseti náhradníkům a mužstvo, které spolu takto nastoupilo poprvé, inkasovalo třikrát do poločasu.

Zdá se, že při katastrofálním nedostatku středních obránců by mohl přijít Simičův čas. Je v nejlepších fotbalových letech, hraje chorvatskou ligu, která pravidelně zásobuje přední kluby řadou kvalitních fotbalistů a jeho devizou může být i fakt, že se skoro tři roky připravoval v prvním týmu AC Milan s hráči špičkové úrovně. V posledním kole chorvatské ligy na sebe upozornil i gólem v páté minutě nastavení, díky němuž jeho Hajduk vyhrál 1:0 na hřišti Dragovoljace. I proto se s blížícím se koncem přestupového období se spekuluje o návratu Simiče do Serie A. Zájem o jeho služby už projevilo Cagliari i Sassuolo.

Možná právě přichází čas, aby Simič vše zúročil. A aby i v reprezentaci dostal šanci dokázat, že má na to, aby zaplnil jedno z nejbolavějších míst v národním týmu.