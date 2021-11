MS bez evropských zemí? Nejhorší, ale teoreticky možný scénář, potvrdil Fousek

Dokážete si představit fotbalové mistrovství světa bez třinácti reprezentačních celků z Evropy? Zamlouval by se vám světový šampionát, na němž by chyběly i některé jihoamerické národní týmy? Že by šlo o absurdní situaci a naprostou devalvaci svátku fotbalu? Pravda to sice je, nicméně jde o jeden scénářů, který je rovněž nachystaný pro případ, kdyby UEFA a třeba jihoamerická konfederace CONMEBOL setrvávaly dál na odmítavém postoji k záměru pořádat MS v kopané každé dva roky.