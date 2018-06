Minela De Gey? Jsme rodina a členy rodiny nikdy neopouštíme, zastal se brankáře Hierro

Za nerozhodného stavu 1:1 napřáhl v závěru první půli levačkou hvězdný Ronaldo, jeho přízemní rána zpoza vápna mířila doprostřed brány a měla se stát snadnou kořistí De Gey. Jenže gólman Manchesteru United balón k údivu všech propustil do sítě. „Byl jsem tam pozdě, abych stihl dát kolena na zem, a balón trošku odskočil. Taková chyba se může stát, prostě těžký míč," mrzelo rodáka z Madridu.

Nebyl to zápas, na který bude De Gea jednou rád vzpomínat, přesto se snažil svoji hrubku rychle vyhnat z hlavy. „Nikoho jsem přece nezabil. To je zkrátka fotbal. Kdo si navlékne rukavice a postaví se do brány, ví, jak je to někdy těžké. Když uděláte chybu, jste ten nejhorší, když chytáte dobře, jste naopak nejlepší," vykládal zkušený brankář, jenž si slabší chvilku vybral i v přípravě před šampionátem. V zápase proti Švýcarsku neudržel střelu Shaqiriho a Rodríguez z dorážky snadno srovnal na konečných 1:1.

"Já jsem si ale jistý, že v důležitých momentech turnaje bude zase naší velkou oporou a tím starým známým Davidem de Geou," podpořil propíraného spoluhráče stoper Gerard Piqué.

„Jsme jeden tým a víme, že jsou v něm hráči, kteří měli horší i lepší dny. Jsme jedna rodina a nikdy neopouštíme členy rodiny. Týmová práce, to je pro nás hlavní," ujišťoval španělský trenér Fernando Hierro, který převzal národní celek po nečekaném odvolání Julena Lopeteguiho jen pár hodin před samotným duelem.

S výkonem mužstva byl spokojený, přestože Španělé v závěru přišli o cennou výhru. „Na kluky musím být pyšný. Jsem šťastný, že můžu vést takové hráče s osobností a kvalitou. Dvakrát prohrávali, přesto se zvedli," liboval si Hierro.