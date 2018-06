Chorvaté zničili Afričany ze standardek a myslí na postup

„Od úvodního hvizdu hráči předváděli disciplinovaný výkon, plnili to, co jsme si řekli. Přesto jsme mohli hrát ještě lépe. Byla znát tíha odpovědnosti v úvodním velice důležitém zápase. Myslím však, že jsme ve všech fázích měli utkání plně pod kontrolou," těší chorvatského kouče Zlatka Daliče. „Je to důležitý krok na cestě do osmifinále. Argentina má Messiho, ale po remíze s Islandem se jejich situace před příštím duelem změnila. Ve výhodě jsme my," dodává trenér.

Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Luka Modrič, který vítězství pečetil gólem z penalty na 2:0. „Naše vítězství bylo plně zasloužené, ale ne tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Nigérie ukázala, že má velmi dobrý tým, i když hodně mladý. Myslím si, že nějaké body uhraje, což pro nás bude jen dobře," chválí soupeře kapitán Chorvatů.

„Na standardních situacích jsme tvrdě pracovali v trénincích. Poté, co nás převzal nový kouč, hrál jsem více vepředu, tentokrát mě ale přeřadil do mé nejoblíbenější pozice, tedy zakládání akcí z hloubi pole. Před penaltou jsem nebyl nervózní, koncentroval jsem se na ni. S Argentinou to bude velmi těžký duel, budou muset hrát na vítězství kvůli remíze s Islandem, kterou možná neočekávali," konstatuje Modrič.

„Naši fanoušci mají velká očekávání. My jsme si vědomí, že máme mužstvo, které se může dostat daleko, ale nohy nám to nesvazuje," říká odhodlaně Andrej Kramarič.

„Základním úkolem je postup do osmifinále, k tomu jsme dobře nakročili. Ve vyřazovací fázi se však může stát cokoliv. Příklad našich předchůdců z roku 1998, kteří se nakonec vrátili z Francie s bronzem, to plně potvrzuje. A my nemáme v Rusku určitě horší tým," pokračuje chorvatský útočník.

Nigerijská bída: Neumíme bránit rohy.

Nigerijci předvedli v sobotu v Kaliningradu tristní výkon bez jediné vyložené šance. Už pět zápasů v řadě nevyhráli a černá série porážek, na níž mají podíl i Češi, kteří je porazili 1:0 v Rakousku, pokračuje. Doslova tragičtí jsou při bránění standardních situací.

„Nezvládli jsme si ohlídat rohové kopy. Při prvním, po němž jsme inkasovali, odvolal gólman Uzoho hráče od zadní tyče, právě tam Mandžukič hlavičkoval a Eteba si smolně srazil míč do vlastní branky. Penaltě pak předcházela rovněž špatná organizace obrany a nesmyslný zákrok Troost-Ekonga, který se pověsil kolem krku Mandžukiče," mrzí kouče Gernota Rohra.

„Z výsledku jsme pochopitelně velmi zklamaní, ale musíme uznat, že Chorvatsko bylo lepším týmem. Kromě zmíněných rohů jsme ale hráli organizovaně, neinkasovali jsme ze hry, jen ze standardních situací, což není věcí taktiky či systému, ale individuálních chyb," navazuje německý trenér.

„Máme nejmladší tým na šampionátu, nechme jej poučit se z tohoto zápasu. Věřím, že můžeme hrát lépe. Bylo mnoho zákroků i v chorvatském vápně, které též mohly skončit penaltou. Musíme ale tuto porážku přijmout a porazit Island. Pokud se nám to povede, pořád můžeme postoupit," věří Rohr.

Rozčarovaný ze hry nigerijského týmu je i jeho nejzkušenější hráč John Obi Mikel. „Je těžké vysvětlit, co se stalo... Věděli jsme, čím nás může soupeř ohrozit, a to jsme si nedokázali pohlídat. Je to o maličkostech, na nichž pracujeme, ale pak je nedokážeme přenést do zápasu a kvůli tomu ztrácíme. Musíme se poučit, jít dál a tvrdě pracovat. Pořád ještě existuje naděje," uvědomuje si John Obi Mikel.