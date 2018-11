Další zářez! Skončila komedie 14. kola ČFL, znělo stadionem, hráči honili sudího

Vyšehrad, se známým šíbrem Romanem Rogozem v roli sportovního ředitele, šel do vedení ve 33. minutě (na videu v čase 45:30). To vypálil na bránu Litoměřicka Drobílek, gólman míč vyrazil a pro střelce Čapka už nebyl problém skórovat. Kdyby nestál pár metrů v ofsajdu, bylo by vše v pořádku. Jenže rozhodčí si prohřešku nevšimli a hosté mohli slavit.

Přehlédnutý ofsajd při gólu hostujícího Vyšehradu najdete v čase 45:30.

Severočeši se mohli zlobit na sudího i ve druhé půli. Nejprve chtěli v 82. minutě zahrávat penaltu po střetu litoměřického Vernera s bránícím Krejdlem. To se poroučel domácí hráč v pokutovém území k zemi, ale zkušený arbitr Makovička nepískal.

Když se naopak po půlminutě nastavení rozlehl areálem jeho hvizd, jímž ukončil zápas, sbíhali se k němu fotbalisté Litoměřic jako by měl v píšťalce magnet. Cítili křivdu. Pocit zmaru jen podtrhl domácí hlasatel, který zápas označil za komedii.

Při odchodu do kabin došlo i ke strkanici hráčů, kde se jeden z vyšehradských hráčů brání ataku slovy, že za výkon arbitra on ani nikdo z jeho spoluhráčů neodpovídá. „Copak já za to můžu?" je slyšet na záznamu. Na výsledku už se každopádně nic měnit nebude a Vyšehrad je po vítězství 1:0 na druhém místě tabulky.

