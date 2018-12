Varování i pro Čechy! Kosovo by podle trenéra zaplnilo stadion pro 200 tisíc fanoušků

"Mohli jsme prodat 200 tisíc vstupenek. Bohužel máme malý stadion jen pro 13 tisíc fanoušků," citovala zahraniční média Challandese po dnešním losu kvalifikace ME.

V ní si Kosovo zahraje vedle Česka i s Bulharskem, Černou Horou a Anglií. A právě proti ní bude zájem o vstupenky v Kosovu ještě větší. "Když přijede Anglie do Prištiny, bude to největší zápas v historii kosovského fotbalu. Nebude to jen o fotbalu, ale o hrdosti celé země. Zájem lidí bude neuvěřitelný a i na malém stadionu vytvoří neskutečnou atmosféru," řekl Challandes.

Rodák ze Švýcarska, kde se narodila i řada jeho svěřenců, ví, že boj o postup bude těžký, ale v prvním boji Kosova o evropský šampionát chce překvapit. "Jsme Kosovo, takže tohle pro nás není vůbec snadná skupina. Není ale nehratelná, i když Anglie je jasný favorit. Ale proti České republice, Bulharsku a Černé Hoře nejsme bez šance. V utkáních s nimi, pokud odehrajeme velký zápas, se může stát všechno," prohlásil kosovský kouč.

"Kvalifikace začíná od nuly, takže musíme věřit v postup, i když v hlavě můžeme mít i to, že když to nevyjde v kvalifikaci, tak budeme mít ještě další šanci postoupit díky umístění v Lize národů. Myslím, že Kosovo může ukázat, co umí, a nevidím důvod, proč bychom nemohli prožít další pěkný sen," dodal Challandes.