Český fotbal má nového krále! Ve čtvrtek opouštěl Prahu rozladěný, teď Vaclík zářil

Alespoň nějaká útěcha pro gólmana Tomáše Vaclíka při návratu do Prahy čtyři dny poté, co se svou Sevillou nezvládl osmifinálovou odvetou se Slavií a s Evropskou ligou se musel rozloučit. Do hlavního města si přiletěl pro korunu krále českého fotbalu. A veliké dojetí z významného ocenění gólman národního týmu rozhodně neskrýval.