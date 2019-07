Fotbalistky USA porazily Nizozemsko a mají čtvrtý titul

Americké fotbalistky počtvrté vyhrály mistrovství světa. Obhájkyně titulu v dnešním finále v Lyonu díky penaltě Megan Rapinoeové a gólu Rose Lavelleové porazily 2:0 Nizozemsko a navázaly na triumfy z let 1991, 1999 a 2015.

Nizozemské evropské šampionky dokázaly držet s favoritkami krok hodinu. Pak ale rozhodčí po poradě s videem nařídila za faul Van der Gragtové na Morganovou a pokutový kop proměnila Rapinoeová. Americká kapitánka se spolu s Morganovou a Angličankou Ellen Whiteovou staly se šesti góly nejlepšími střelkyněmi turnaje.

Rapinoeová navíc byla vyhlášena nejlepší hráčkou šampionátu. "Neuvěřitelné, nevím, co říct," uvedla americká reprezentantka. "Jsme asi šílené a to z nás dělá výjimečný tým. Pro vítězství uděláme cokoliv a nikdy se nevzdáváme," dodala.

Druhou branku přidaly hráčky USA v 69. minutě, kdy Lavelleová zakončila individuální akci přesnou střelou k tyči. "Ona je hvězda. Žádná vycházející hvězda, ale už teď je skutečná, opravdová hvězda," řekla na adresu čtyřiadvacetileté Lavelleové Rapinoeová.

Američanky si čtvrtým titulem upevnily pozici nejúspěšnějšího týmu v historii šampionátů, zatímco Nizozemky při druhé účasti na mistrovství zaznamenaly nejlepší výsledek. Před čtyřmi lety skončily v osmifinále.

"Soupeř byl lepší, ale máme mladý tým, který dál poroste. A také poprvé budeme hrát na olympiádě," uvedla trenéra Nizozemska Sarina Wiegmanová.

Američanky navíc na turnaji ve Francii daly rekordních 26 gólů a dvanáctou výhrou za sebou vylepšily i rekordní sérii na mistrovstvích světa. "Je to prostě chemie. Hráčky do tohoto turnaje daly srdce i duši a zapsaly se do historie," řekla trenérka Jill Ellisová, která jako první koučka získala dva tituly.