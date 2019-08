Válka o Neymara graduje! Real nabízí tři hvězdy a hráči pohádkový plat

Válka o Neymara graduje. Chceme brazilskou hvězdu, ať to stojí, co to stojí, řekli si nejspíš v Realu Madrid. Podle posledních zpráv je Bílý balet ochotný obětovat klidně tři známé fotbalisty, jen aby získal Kanárka z Paříže a naštval tak rivala z Camp Nou. Barcelona měla být ze hry, jenže poslední události svědčí o tom, že se nevzdala.