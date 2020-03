FIFA: Smlouvy fotbalistů by měly platit do konce odložené sezony

Stávající smlouvy fotbalistů a trenérů s kluby by podle návrhu Světové fotbalové federace FIFA měly být prodlouženy do konce sezon, které byly odloženy kvůli pandemii koronaviru. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na zatím neschválený návrh FIFA, podle něhož by měly být upraveny i přestupové termíny.

Dokument připravila pracovní skupina, kterou kvůli problémům způsobeným novým typem koronaviru FIFA ustanovila minulý týden. Kvůli nákaze totiž byly přerušeny téměř všechny soutěže včetně evropských pohárů, zatímco mistrovství Evropy bylo z léta přesunuto na příští rok.

Zatím není jisté, kdy národní ligy odstartují, a proto komise přišla s několika návrhy, které by měly nastalé problémy řešit. Smlouvy s platností do konce června, kdy by za normálních okolností soutěže končily, by měly být nadále platné do konce odloženého ročníku.

Dokument také počítá s možností, že kvůli pandemii se můžou začátky i konce jednotlivých lig výrazně lišit. "V takovém případě klub nejprve dokončí předchozí sezonu s původním kádrem, aby nedošlo k narušené regulérnosti domácích soutěží," uvedla komise FIFA.

Komise také vyzvala hráče, trenéry i kluby, aby se v kritickém období pokud možno dohodli na kompromisu vyplácení snížených platů. Nicméně však zdůraznila, že pokud týmy nehrají ani netrénují, nemusí jim kluby platit. Připomněla také nově zřízený fond FIFA, z něhož mohou kluby v problémech čerpat finanční pomoc.

Podle komise by s ohledem na pozměněnou termínovou listinu mělo dojít také ke změnám přestupních oken. Stejně jako za normálních okolností by měly předcházet startu sezony a jejich celková délka by neměla přesáhnout stanovených 16 týdnů.