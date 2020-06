Mladší ze synů teplické legendy Vachouška opravil rozhodčího. Tleskali mu i sparťané

Počinem, jaký se ve velkém fotbale hned tak nevidí, si řekl o cenu fair play syn slavného otce Tadeáš Vachoušek. Teprve šestnáctiletý útočník Teplic patřící mezi největší naděje Severočechů totiž při Memoriálu Vladislava Marečka na pražském Strahově opravil hlavního rozhodčího a přiznal, že při průniku do šestnáctky soupeře faulován nebyl, takže penalta by se kopat neměla.

Sudí na jeho přiznání dal, nařízený pokutový kop odvolal a teplický celek tak přišel o možnost snížit stav nepříznivě se vyvíjejícího střetnutí, v němž už prohrával 1:3.

„Asi jsem zakopl o trávu, ale žádný dotek soupeře tam nebyl, než jsem spadl na zem. Chvíli jsem přemýšlel, že půjdu penaltu kopnout a zkusím dát kontaktní gól, jenže hned vzápětí se mi všechno rozleželo v hlavě. Přiznal jsem se, protože takhle jsem branku dát nechtěl," popisoval potomek teplické fotbalové legendy Štepána Vachouška okamžik z 31. minuty, po kterém mu protihráči uznale poklepávali na rameno a diváci na Strahově tleskali.

Legendární záložník Teplic Štěpán Vachoušek. Synové jdou v jeho stopách.

Vlastimil Vacek, Právo

"Situaci jsem dobře neviděl, proto jsem měl nejprve radost, že budeme zahrávat pokutový kop. Ovšem jestliže tam kontakt vůbec nebyl, tak je správné, že jsme to takto vyřešili. Takový gól by nás asi netěšil. Co udělal Tadeáš, je v rámci fair play výborné gesto. Tak by to ve sportu mělo být," kvitoval Vachouškův počin trenér Teplic Lukáš Přerost.

Hráči Teplic se radují z gólu - ilustrační foto.

Ondřej Hájek, ČTK

Jeho svěřenci nakonec prohráli utkání o třetí místo 2:5 a skončili pod stupni vítězů, šestnáctiletý Tadeáš Vachoušek si však svou chvíli radosti přece jen užil. A hlavně - po regulérním gólu, který dal v samém závěru střetnutí a jímž výsledek korigoval.

Vedle Tadeáše, který byl v minulé sezoně vyhlášen nejlepším mladým teplickým fotbalistou v kategorii do 15 let a byl několikrát povolán do reprezentačního výběru U15, má Štěpán Vachoušek ještě staršího syna Matyáše. Ten už hraje za starší dorost Teplic, takže táta může být na oba potomky náležitě pyšný.