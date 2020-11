Zbídačelý slovenský fotbal? Katastrofa! Vezměme si příklad ze Slavie, bouří legenda

Bývalá opora československé reprezentace se zaměřila mimo jiné na působení Pavla Hapala na lavičce slovenské reprezentace, jeho možných nástupcích i důvodech, proč je fotbal v zemi našich východních sousedů v krizi a kudy vede cesta ven.

Hapal měl špatné výsledky

"Měl špatné výsledky. S nimi se trenér dlouho neudrží v sedle. Zastávám názor, že měl dokončit aspoň baráž. Avšak na EURO jsme se měli kvalifikovat už dávno. Ze slabé skupiny jsme měli povinnost postoupit přímo. Hapal však do týmu dokázal zapracovat mladé hráče, měl nevděčnou a náročnou práci. Zvlášť na Slovensku, kde není trpělivost. Nástupce bude profitovat z jeho práce."

Ve hře je do budoucna Vrba

"Kromě současného kouče Štefana Tarkoviče jiného kandidáta nevidím. V budoucnosti by to mohl být Adrian Guľa z Plzně. Vím, že v zákulisí se chystá příchod Pavla Vrby. Na lavičce české reprezentace se mu však příliš nedařilo. Na místě trenéra bych nechal Tarkoviče, věřím mu."

Vladimír Weiss jako žolík

"Po fotbalové stránce patří do reprezentace. Nevydrží celý zápas, ale může to být žolík. Bohužel výstřelky v osobním životě jsou jeho součástí. Když Weissova přítomnost v reprezentaci Slovenska fotbalovému svazu nepřekáží a trenér Tarkovič mu věří a vezme si ho na zodpovědnost, může být přínosem."

O kvalitě slovenské reprezentace

"Přebytek hráčů v národním týmu bez zápasového rytmu je největší problém. Náhradníci v klubech se nemůžou rozehrávat v reprezentaci. Nejednou jsme viděli, že hráči v 60. minutě a nebo i dříve fyzicky odcházejí. Navíc máme velice úzký kádr. Je to katastrofa. Podívejte se na složení předních týmů slovenské ligy. Prostor dostávají druhotřídní a třetítřídní legionáři. Když nejsou na kvalitativně lepší úrovni než domácí, nemají tady co dělat. Nikomu to nevadí? Řešení je přitom jednoduché, nastavme limit pro cizince v týmech."

Vzorem je Slavia

"Limit na legionáře v ligových týmech je nezbytný. Mladí fotbalisté musí cítit, že mají možnost prosadit se v prvním týmu, a ne aby hned utíkali do zahraničí. Podívejme se se na vzor Slavie Praha. Úspěchů v Evropě dosáhla s minimem legionářů a teď z toho profituje i český národní tým. Když bude u nás pokračovat nastolený trend, nebude mít slovenská reprezentace z čeho vybírat."