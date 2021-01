Bizarní fotbalové záběry. Vítězové poháru slavili triumf i s rozhodčím

To se jen tak nevidí. Hodně svéráznou oslavu zisku trofeje předvedli fotbalisté klubu Al Kuvajt SC. Ti se po úterním triumfu v domácím poháru vydali křepčit do VIP boxu na stadionu. Tam potkali jednoho z rozhodčích zápasu, a tak ho vítězoslavně vyhazovali do vzduchu. Jenže záběry oslav byly vysílány živě na internetu a skandál byl na světě.