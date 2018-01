Vpád normalizační komise hrozí českému fotbalu dál, nový strahovský šéf Malík to potvrzuje

Vyhrožoval normalizací. Ukrajinský vyslanec UEFA Hrihorij Surkis před delegáty prosincové valné hromady FAČR hřímal, že na jeho popud dorazí do Prahy komise FIFA a UEFA, která vezme vládu nad českým fotbalem pevně do svých rukou. Nadiktuje mu své stanovy, určí pravidla a bude rozhodovat tak dlouho, dokud se česká s moravskou komorou neshodnou na změně stávajících stanov. Dokonce určil i termín, do kdy k tomu má dojít. Únor 2018.

Ale klid. Zatím nehrozí, že by došlo k novému únorovému převratu. Tedy převratu fotbalovému, o který by se mohla postarat suita funkcionářů a úředníků vyslaná do Čech ze Švýcarska, kde sídlí obě mocné fotbalové asociace FIFA a UEFA.

Byla by to katastrofa, je jasné předsedovi

„Znamenalo by to katastrofu, protože bychom přišli o významnou míru autonomie a demokratického nastavení, které teď ve fotbale máme. UEFA a FIFA by převzala do své kompetence kompletní řízení českého fotbalu, normalizační komise by k nám implantovala stanovy zmíněných organizací, zavedla vlastní pravidla," potvrzuje nový šéf českého fotbalu Martin Malík, že hrozba vyslovená kontroverzním ukrajinským vyslancem Surkisem je dál reálná.

A nic na tom nemění, že fotbal už má měsíc předsedu i novou strahovskou vládu. Stanovy zatím nezměnil, dokonce ještě o jejich změně ani nejednal. A to už uběhl měsíc od nymburského rokování a Surkisem popuzeně vyslovené hrozby.

„Zatím jsme se dostali k tomu, že česká a moravská komora má své čtyřčlenné vyjednávací týmy, které se ovšem zatím nesešly. Morava totiž řeší otázky spojené s právním pozadím změny stanov," nezbývá Malíkovi než přitakat.

Dva zásadní požadavky

UEFA a FIFA mají dva zásadní požadavky. Po tahanicích kolem volby předsedy, které provázely nejen Malíkovo, ale v minulosti i třeba Haškovo nebo Obstovo zvolení, změnit stanovy tak, aby byl předseda pokaždé zvolen. Následně z nich vypustit dvoukomorové uspořádání, což ovšem Morava nemíní připustit.

„Nechávám si vypracovat právní analýzu," potvrzuje šéf celého českého fotbalu, že cesta ke shodě bude obtížná. Zvlášť, když místopředseda za Čechy Roman Berbr už v Nymburce jasně prohlásil, že on a jeho lidé budou na příští mimořádné hromadě hlasovat proti současnému dvoukomorovému systému. A že Berbr své lidi dokáže sešikovat, o tom mnohokrát přesvědčil.

„Podle mého rovněž není jiné cesty než akceptovat původní návrh označovaný jako varianta A. Musíme prostě změnit stanovy, aby z voleb vždy vzešlo fotbalové vedení," je Malík nakloněn změnám, jež schválil už minulý výkonný výbor, ale které moravští delegáti na prosincové valné hromadě odmítli.

Svůj návrh ovšem od té doby nepředložili, takže hrozba normalizační komisí visí ve vzduchu. Zvlášť, když je zřejmé, že během února se mimořádná valná hromada určitě nesejde a stanovy nezmění.

„To není reálné, i kdyby existovala shoda mezi českou a moravskou komorou a měli jsme na stole konkrétní variantu změny stanov, kterou bychom odsouhlasili. Organizačně to zvládnout nelze," připomíná Malík hrozbu, kterou český fotbal od Surkise dostal.

Čeká na schůzku s Čeferinem

„Hrozba sice trvá, ale my zatím nemáme ani termín mimořádné hromady. Není ale žádoucí ji dál odkládat, takže bychom v únoru měli být schopni dohodnout se alespoň na jejím termínu."

Hodně nadějí vkládá šéf českého fotbalu do schůzky s předsedou UEFA Aleksanderem Čeferinem.

„Sejdu se s ním koncem ledna a poté chci oba vyjednávací týmy s výsledky seznámit. Následně bych byl rád, kdybychom se shodli, jakým způsobem bude změna stanov vyřešena," věří Malík, že k příjezdu normalizační komise nedojde a český fotbal nebude řídit podle svých stanov a pravidel UEFA a FIFA.

Byť třeba jen dočasně, protože na slova normalizace a dočasnost jsou lidé v téhle zemi hodně alergičtí, což bylo ostatně při vystoupení Ukrajince Surkise na nymburské valné hromadě víc než patrné.