Rosa to nezabalil! Jen první ligu vyměnil za německý prales

Nenastal váš odchod z prvoligové scény poněkud brzy?

Vyhodnotil jsem si to tak, že jsem prošel dost zraněními, přesto jsem nechtěl končit úplně. Teď mohu hrát fotbal s čistou hlavou. Domluvil jsem se v německém klubu na podmínkách, podle nichž budu mít volné pole působnosti. Nemusím si rychle shánět nějaké zaměstnání. Chci si dodělat vysokou školu, zbývá mi poslední rok. Věděl jsem, že při angažmá v prvoligovém klubu bych to měl náročné. Takhle jsem se rozhodl. Vyzkouším si něco jiného, pokud to půjde.

Proč jste si vybral zrovna Neugersdorf?

Dlouho jsem byl v kontaktu s bývalým teplickým spoluhráčem Štěpánem Vachouškem, který tam už půl roku hraje. To byl první impuls. Bavili jsme se o to a říkal jsem mu svoje myšlenky. Štěpán mě zlanařil, ať udělám takový mezikrok na konci kariéry. Budu ve fotbale dál pokračovat na nižší úrovni a budu mít víc času na ostatní aktivity.

V Německu jste se sešel i s dalšími někdejšími spoluhráči z Teplic. Tvoříte v dobrém slova smyslu „teplickou enklávu"?

Je pravda, že je nás tam víc. Kromě mě a Štěpána Vachouška ještě Milan Matula a teď přišel i Honza Štohanzl, který byl vedle Teplic i v řadě dalších českých klubů. Parta je super.

Už máte jasno, na jakém postu budete nastupovat?

Asi na místě stopera. Ale v předešlém zápase proti pražské Dukle jsem hrál beka.

Sledujete dál českou ligu? A jak vidíte postavení Vysočiny Jihlava?

Klukům, ale i celému klubu přeji, aby zvládli boj o záchranu v první lize. Budou to ale mít asi nejnáročnější ze všech ročníků, kdy jsme bojovali úspěšně o udržení. Někteří hráči s tím ale mají zkušenosti a vědí, že se dá zachránit i na poslední chvíli.

Do prvoligové kroniky jste se zapsal i gestem fair play v zápase Jihlavy. Jak na to vzpomínáte?

Je zvláštní, že ve spojitosti s mým jménem se hovoří hlavně o tehdejším momentu z utkání se Zlínem. Rozhodčí za mnou přišel, že se shodli, že jsem to byl já, kdo se dotkl poslední míče, a tudíž gól soupeře by měl platit. Neříkám, že nelžu, ve fotbale to asi ani nejde. Situace mě však vybídla k tomu, že ze sebe nebudu dělat blbce, když řeknu, že jsem to nebyl já, a na videu to pak bude vidět. Nemám to zapotřebí.