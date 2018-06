Fotbalová asociace měla loni poprvé výnos přes miliardu korun

Náklady FAČR za uplynulý rok dosáhly 964 miliónů korun, asociace tak skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 38 644 000 korun. Hodnota majetku FAČR se v roce 2017 zvýšila o téměř 30 miliónů na 830 miliónů korun. Vyplývá to ze zprávy, kterou na dnešní valné hromadě FAČR v Praze přednesl finanční ředitel asociace Libor Kabelka.

Hlavní podíl na výnosech mají státní dotace, ze kterých český fotbal v uplynulém roce získal 555 miliónů. Tvořily 55,3 procenta příjmů, předloni to přitom bylo jen 37,1 procenta.

Fakturace na kluby přinesly 179 miliónů, příjmy z evropské fotbalové unie UEFA 125 milionů a příjmy z mezinárodní federace FIFA 29 miliónů korun. Oproti předloňskému roku klesl podíl z příjmů od UEFA, zatímco za rok 2016 tvořily 17,1 procenta, loni jen 12,5 procenta.

Výrazný podíl mají i členské příspěvky, na kterých vybrala asociace 53 miliónů. Vedlejší hospodářská činnost vynesla 12 miliónů, ostatní příjmy 50 miliónů a ostatní dary a dotace milión.

Oproti předchozím letům chybí ve výnosech přímý podíl z odvodů loterijních společností. Po změně loterijního zákona jsou finanční zdroje pro sport z loterií odváděny přímo do státního rozpočtu a pro jednotlivé sportovní organizace jsou rozdělovány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vysvětluje zvýšení státních dotací do fotbalu.

Z nákladů byla nejvyšší položkou finanční podpora do hnutí (301 miliónů), poté náklady na jednotlivé akce (205 miliónů) a na třetím místě náklady na rozhodčí (140 miliónů).

Na mzdách pro 164 zaměstnanců utratila asociace loni 109 miliónů korun, náklady na realizační týmy tvořily 25 miliónů, na sportovní vybavení pak 17 miliónů.