Slavisté věří, že se zařadí mezi klubové legendy, v pohárový úspěch ale doufá i Baník

Fotbalisté pražské Slavie mohou poprvé v historii vybojovat double v samostatné české lize. Předtím se jim to naposledy podařilo za protektorátu v roce 1942. Musí však porazit ve středečním finále Mol Cupu v Olomouci ostravský Baník, který se do finále poháru probojoval po 13 letech. A rovněž touží uspět. Vítězstvím by si vybojoval účast v kvalifikaci Evropské ligy. Motivace na obou stranách je tak obrovská.

„Double strašně moc chceme, a to celou sezónu. Je to už sedmasedmdesát let, co ho Slavie získala. Tehdy za ni hrály legendy jako Bican, či Kopecký a my se jim alespoň tímto úspěchem chceme vyrovnat," prohlásil na předzápasové tiskové konferenci už v Olomouci asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

„Sil už moc není, ale chceme stejně jako se nám to podařilo v lize uspět, a tak únava jde stranou. Kdyby se to podařilo, zapsali bychom se nesmazatelně do historie a už by nám to nikdo nevzal," přidal svůj pohled obránce Jan Bořil.

Slávista Tomáš Souček se raduje z vítězné trefy

Vlastimil Vacek, Právo

Páník: Slavii chceme překvapit

Baník však nemíní kůži prodat lacino a pokusí se stejně jako v neděli v lize, kdy se oba soupeři rozešli smírně po bezgólové remíze, favorita zaskočit. „Překvapili jsme je rozestavením s pěti obránci. Třeba se nám něco podobného povede zase. Všichni víme, o co hrajeme. Případný triumf by byl obrovským úspěchem pro klub a odměnou pro naše skvělé fanoušky za to, jak nás podporují," uvedl kouč Baníku Bohumil Páník.

S nadstandardní pomocí příznivců počítá i ostravský zadák Jiří Fleišman. „Určitě nám vytvoří domácí prostředí. Uděláme všechno pro to, abychom je potěšili a zítra zvedali pohár nad hlavy a společně pak mohli slavit," prohlásil fotbalista, který se z pohárové trofeje radoval už v dresech Liberce a Mladé Boleslavy. „Hattrick by byl nádherný. Bude to však úplně jiný duel, než v neděli. Rozhodnout může jediná chyba. Nesmíme proto bláznit," varuje Fleišman.

Robert Hrubý z Baníku

Vladimir Pryček, ČTK

Köstl: Klíčová bude produktivita

Podle Köstla bude klíčová produktivita. „Šancí si vytváříme spoustu, ale v poslední době, kdy jsme byli titulu blíže a blíže, nám při zakončení, ač po herní stránce to bylo v pořádku, chyběla lehkost. Teď to z nás spadlo a já věřím, že už budeme zase efektivní. Zároveň ale musíme ubránit standardky Baníku, ty má totiž velmi nebezpečné," prohlásil Trpišovského asistent s tím, že tomu, s jakou taktikou na Slavii Baník vyrukuje, zásadní váhu nepřikládá.

„Samozřejmě se snažíme soupeře přečíst a zareagovat na to. Hlavně se však musíme soustředit na sebe a zůstat u toho, co jsme úspěšně praktikovali celou sezonu," podotkl Köstl, jehož tým si Andrův stadion v úterý nevyzkoušel a dal přednost dopolednímu tréninku v Edenu. „Přemýšleli jsme, o tom, protože trávník v Olomouci je specifický, nejlepší v lize, ale nakonec jsme dali přednost pohodlí," vysvětlil.

Podle Bořila může hrát roli i to, že Slavie má z pohárových finále, naposledy ho hrála loni, více zkušeností. „Určitě je to výhoda. Víme, o čem to je. A mělo by to z naší strany být už i více v klidu. Jeden cíl jsme splnili," dodal zadák Slavie.