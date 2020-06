Je to pako. Vychutnáme si ho, zlobil se kouč Liberce na Kuchtu. Slovan přesto zhmotnil sen

„Zvládli jsme semifinále jako tým. Odbojovali jsme ho od začátku až do konce," hřálo Jakuba Peška, který po necelé půl hodině hlavou otevřel skóre po precizním Koscelníkově centru a druhý hřebíček do rakve pak zasadil Hanákům těsně před pauzou z přímého volného kopu krásnou ranou do šibenice Ukrajinec Alibekov.

Hostům vyšla taktika. Zaměřili se na důslednou defenzivu, soupeře v první půli nepustili do jediné šance a sami nabídnuté příležitosti využili mistrně, byť pouze na lavičku usedli brejkoví borci Kuchta i tahoun Malinský. „Pošetřili jsme je, protože toho mají v nohách už hodně. Chtěli jsme zesílit střed hřiště tak, abychom byli kompaktní. Nechtěli jsme Sigmu napadat vysoko. Chtěli jsme Olomouc nachytat na brejky, v nichž jsme velmi silní," tvrdil kouč Pavel Hoftych.

O poločase vše vypadalo na hladký liberecký postup. Jenže Sigma po změně stran zvýšila aktivitu a Juliš hlavou vzkřísil její naděje. Zvlášť když se brzy poté dopustil klukoviny střídající Kuchta, jenž se během čtyř minut nechal vykartovat. Nejprve se dopustil nesportovního chování, poté při šanci místo hlavy usměrnil míč do sítě rukou a mazal pod sprchy. Slovan tak od 73. minuty dohrával v deseti. „Je to pako a my si ho vychutnáme. Bude se muset s kabinou nějak vyrovnat, protože šel na hřiště, aby nám pomohl, a ne že mužstvo oslabí," durdil se trenér Slovanu, jenž neměl pro Kuchtovu červenou kartu pochopení.

„Neumím si představit, že by Sigma pak vyrovnala a kluci měli v prodloužení dalších dvakrát patnáct minut, v nichž by válčili proti jedenácti. To by nás taky mohlo zabít do konce sezony," připomněl.

Ostatně nebyl sám, kdo se čílil. „Nevidím do jeho hlavy, nemluvil jsem s ním, ale byla to pro nás komplikace. Musí poděkovat celému týmu, že jsme to zvládli," říkal Pešek, který věří, že se rychlonohý útočník parťákům za zbytečné vyloučení nějakým způsobem revanšuje. „Myslím, že nám něco donese. Rád nám nosí vajíčka, tak jich donese asi hodně," usmíval se šestadvacetiletý záložník.

Severočeši se ale s prekérní situací vypořádali, v hektické koncovce pustili soka už jen do jediné šance, kterou spálil Juliš. V první červencový den si tak na vlastním stadionu U Nisy zahrají finále a zároveň zabojují o vstupenku do pohárové Evropy.