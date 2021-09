Vzal si dovolenou, a pak pokořil Slavii. Na postup to ale bylo málo

Úvod zápasu jste zvládli skvěle, zatímco Slavia se nemohla dostat do tempa. Překvapilo vás, jak probíhal první poločas?

My jsme Slavii chtěli potrápit. Hlavní bylo, abychom neudělali ostudu. Ale že bychom mohli vést o dvě branky, to jsme asi nečekali. Dorazilo hodně lidí. Vlastně více, než jsme čekali. Makali jsme ze všech sil.

Věřili jste v poločase, že můžete přes Slavii postoupit? Nebo jste byli nohama na zemi?

Hlavně jsme si kladli na srdce, abychom co nejdelší dobru drželi čisté konto a neinkasovali. Kdyby to vyšlo, naše naděje by stoupaly.

Ladislav Vopat, hráč Slovanu Velvary.

Rudolf Muzika

Jenže Pražané do šedesáté minuty skóre otočili...

Potvrdilo se, že Slavia má hráče jiného kalibru. Jednoznačně si troufnu říct, že úvod byl důsledkem podcenění. Ale po pauze do toho šlápli. Intenzita byla obrovská a náš náskok vzal rychle za své. Vlastně potřebovali jen pět minut a postup byl na jejich straně.

Slávisty čeká ve čtvrtek regenerační trénink. Jaká bude vaše denní náplň?

Naštěstí nikdo z nás nemusí na noční, ale ve čtvrtek ráno většina z nás půjde normálně do práce. Já třeba pracuji v obchodě s fotbalovými potřebami. Ale na středu jsem si vzal dovolenou, takže jsem se pořádně vyspal a snažil jsem se nachystat, jak nejlépe to šlo. Hodně kluků to udělalo podobně. Brali si dovolenou, aby měli klid. Někteří šli ale normálně před zápasem do práce.

Dolehla na vás během volného dne nervozita z velkého utkání?

Ne. Už jsem dost starý, abych si něco takového připouštěl. Ale je fakt, že když jsme pak viděli obrovské množství lidí, trošku na nás určitá tíha zápasu dolehla. Nicméně myslím, že rychle zmizela. A všichni jsme si to užili. Troufnu si říct, že pro většinu z nás šlo o životní sportovní zážitek.