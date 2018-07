Wenger šokoval fanoušky. Co označil za svou největší chybu?

Dokonalý šok. A nejen pro fanoušky Arsenalu. Manažer Arséne Wenger, francouzský elegán, jenž působil v roli manažera Gunners celých 22 let, prozradil v rozhovoru pro německou stanici RTL, že bylo jeho největší chybou, když se rozhodl působit tak dlouho v jednom klubu. „Zůstat v Arsenalu 22 let byla chyba," litoval Wenger, jenž vedl i české hráče Tomáše Rosického a Petra Čecha.

Francouzský kouč se rozhodl v Arsenalu skončit po uplynulé sezóně. Konec oznámil už před jejím závěrem a klub v létě angažoval Unaie Emeryho. Fanoušci Arsenalu volali po konci Wengera mnohokrát, dokonce pořádali pochody a demonstrace, aby vedení klubu kouče odvolalo, ale všechno bylo marné. Francouz měl stále důvěru šéfů.

„Mám rád výzvy a práce v Arsenalu takovou výzvou byla. Možná jsem byl trochu jejím vězněm," poznamenal osmašedesátiletý manažer. S Arsenalem třikrát vyhrál anglickou nejvyšší soutěž, přidal i sedm triumfů v FA Cupu. Přitom nekupoval hvězdy za rekordní sumy, ale často dával šanci talentům, z nichž se teprve staly hvězdy. Týmem prošla neskutečná plejáda výtečných fotbalistů a fanoušci si slibovali a také chtěli víc lepších výsledků. A také trofejí. V poslední sezóně na žádnou nedosáhl a moc ho to mrzelo.

Wenger následně prozradil i několik svých tajemství. Třeba to, jak moc je závislý na pochoutkách z francouzských cukráren, což při pohledu na jeho štíhlou postavu mohlo leckoho překvapit. Padla i otázka, co by udělal, kdyby se stal francouzským prezidentem. Odpověď spojil s fotbalem. Wenger totiž řekl, že by jej povinně zavedl do každé školy. A to i přesto, že Francie vyhrála nedávno skončené mistrovství světa.