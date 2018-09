Velký návrat se blíží. Známý kouč hlásí: Brzy budu zpátky. Má Mourinho začít balit?

Prvotřídní senzace se blíží. Bývalý trenér Realu Madrid Zinédine Zidane se chystá jít znovu do akce. „Určitě se brzy vrátím do práce," naznačil v rozhovoru pro TVE. A média spekulují o tom, že by se mohl přestěhovat na Ostrovy, kde má mít o jeho služby zájem Manchester United. Rudí ďáblové pod vedením Josého Mourinha nehrají dobře. Bude tedy extravagantní Portugalec brzy balit? Zidane už má podle všeho připravený i seznam hvězdných posil, které by po jeho příchodu mohly přijít na Old Trafford.