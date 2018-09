Guardiola šokoval fanoušky: Chci vést národní tým. Na lavičku které země hvězdný trenér usedne?

Kde byl, tam měl úspěch. Ať už jako hráč Barcelony či španělského nároďáku. A v tomto trendu pokračuje i coby kouč. Pep Guardiola dovedl k mistrovským titulům Barcelonu, Bayern Mnichov i Manchester City. Ve své sbírce má i pohár za vítězství v Lize mistrů, ke kterému pomohl právě "své" Barce. Ambice sedmačtyřicetiletého kouče však směřují ještě výše, dle svých slov by se rád vydal na dráhu reprezentačního trenéra.

Prozatím dál diriguje v cestě za obhajobou mistrovského titulu Manchester City. A úspěšně. Po čtvrtém kole jsou Citizens sice až na čtvrtém místě, v odehraných zápasech však třikrát vyhráli a jen jednou remizovali. Na vedoucí trio ztrácejí zanedbatelné dva body.

Ale bývalá opora zadních řad Barcelony už přemýšlí o své budoucnosti. „Rád bych vedl reprezentační tým," přiznala trenérská ikona. Už ovšem nespecifikovala, o jaký celek by se mělo jednat. Že by na lavičce španělského týmu Guardiola nahradil bývalého spoluhráče z Barcelony Luise Enriqueho, údajně neuvažuje.

„Až přijde ten správný čas, rád bych si vyzkoušel, jaké je to pracovat u národního týmu. Určitě se chci touto cestou v budoucnu vydat. Samozřejmě, pokud o mě bude mít nějaká země zájem," říkal v rozhovoru pro španělská média zkušený trenér.

Argentina? Spíše ne!

Že by měl o nabídky nouzi, o to se ostřílený trenér bát rozhodně nemusí. V médiích se už nyní objevují spekulace, že by vysněnou Guardiolovou destinací mohla být lavička národního týmu Argentiny. Zvlášť poté, kdy Messi a spol. vyhořeli na nedávném světovém šampionátu v Rusku.

Takové úvahy však jeden z nejžádanějších trenérů současnosti rázně odmítá. „Argentina? prosím, to ne!" reagoval s úsměvem manažer Citizens.

Fanoušci Barcelony se však mohou radovat už teď. „Na závěr své trenérské kariéry se chci vrátit tam, kde jsem začínal," uzavřel úvahy o budoucnosti Pep Guardiola.