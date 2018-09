Manchester United prohloubil krizi ostudou v poháru. Proč Mourinho válčí s hvězdou? nechápou v Anglii

Manchester se ocitl na hraně vyřazení už v základní hrací době, kterou dohrával od 67. minuty bez vyloučeného Sergia Romera. Jenže stav 1:2 odvrátil ve čtvrté minutě nastavení Marouane Fellaini. V rozstřelu však jako první selhal domácí Phil Jones a tým kouče Franka Lamparda mohl slavit senzační výhru.

Přitom ještě před přestávkou vedli United 1:0. „Měli jsme rozhodnout už v prvním poločase. Chcete, abych řekl, že jsme hráli fenomenální zápas? Pravdou je, že soupeř začal druhou půli mnohem lépe, na což jsme reagovali až po jeho vyrovnání. A co se týče penalt? Někdo selhat musí. Po šesté a sedmé sérii už mi bylo jasné, že s (Philem) Jonesem a Ericem (Baillym) přijde problém," hodnotil duel Mourinho.





Paul Pogba-Jose Mourinho rift is now huge, says Jamie Redknapp. 🥊



Read: https://t.co/zWWXgm8zMj pic.twitter.com/bDTH6Up2GO — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 26. září 2018

V britském tisku se znovu hojně probírá jeho nový spor s Pogbou, jenž se během utkání v hledišti schovával v bílé mikině s kapucí. Portugalský kouč jej navíc zbavil funkce druhého kapitána - tedy zástupce Ekvádorce Antonia Valencii. Podle médií jde o reakci na Francouzovu kritiku trenérovy taktiky v posledním ligovém duelu s Wolves (1:1).

„Když hrajeme doma, musíme útočit, útočit, útočit. To je Old Trafford. Jsme tu, abychom útočili. Myslím, že toho se soupeři děsí. My jsme ale vedli 1:0 a začali jsme víc bránit. To byla naše chyba," hodnotil Pogba víkendovou bodovou ztrátu.

Mourinho jej následně zbavil kapitánství. Svůj krok ale nijak konkrétněji vysvětlovat nechtěl. „Jedinou pravdou je, že Paul už není druhým kapitánem. Nejsou žádné problémy, ani hádky. Já jsem rozhodl, že Paul bude kapitánem a stejná osoba teď rozhodla, že už jím nebude. Jsem trenér, můžu taková rozhodnutí dělat a nemusím je vysvětlovat," umlčel zvědavé novináře.

V souvislosti s Pogbou se už dříve mluvilo s jeho možným přestupem do Barcelony či ke konkurenčním City nebo i návratem do Juventusu.

Podle anglických expertů se Mourinho pouští do války, kterou nemůže vyhrát. Bývalý anglický reprezentant, kouč a současný glosátor Jamie Redknapp má za to, že příští rok už v United Mourinho či Pogba nebudou. Možná se budou poroučet oba dva.

„Pogba si tyhle věci (kritiku taktiky) může říkat v šatně nebo přímo trenérovi, ale ne novinářům. To ničemu nepomůže ... Nemyslím si, že příští rok tu ještě oba dva budou, možná ani jeden z nich. Mourinha můžete vyhodit, ale Pogbu teď ne. A co s ním chcete dělat? " ptal se Redknapp ve studiu televize Sky Sports.

„Mourinho je jedním z nejlepších trenérů v historii. Ale je teď pro United tím správným mužem? Myslím, že ne. Moderní trenéři musí být s hráči kamarádi, nemůžete s nimi jí do sporu. Rozhádat se s Pogbou, mistrem světa? Proč? Tomu nerozumím," nechápal Redknapp.