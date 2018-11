Až přestup mezi druholigové Lvy z Millwallu pomohl Skalákovi zase k reprezentačnímu dresu se lvíčkem

Celý rok čekal na Ostrovech na svou šanci, ale v Brightonu se jí po postupu do Premier League nedočkal. A to mu přitom Jiří Skalák pomohl účast mezi anglickou fotbalovou elitou vybojovat. Na svou další reprezentační příležitost si musel počkat dokonce dlouhé dva roky. Až nový trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý si šestadvacetiletého legionáře oblékajícího v současnosti druholigového Millwallu zase povšiml a pro konfrontace s Poláky a Slováky ho povolal do národního týmu.

Mělo jít o sezonu, kterou si vysnil. Vždyť v barvách „Racků" pravidelně hrál a postoupil s nimi do Premier League.

„Něco báječného. Největší zážitek mé fotbalové kariéry. Stříbro z evropského šampionátu devatenáctek se s tím vůbec nedá srovnat," bájí Jiří Skalák ještě teď, kdy od postupu Brightonu mezi anglickou fotbalovou elitu uplynulo pomalu půldruhého roku.

Byl u toho. Zažil euforii, která fanoušky na Falmer Stadium zachvátila, opájel se nadšením, jemuž propadlo celé město i hrabství na jihu Anglie.

Ale byl také u toho, když začala přicházet jedna posila za druhou.

Místo pěti měsíců obětoval celý rok

„Fakt samí kvalitní hráči, takže jsem záhy vycítil, že už to není ono a že se se mnou už tolik nepočítá. O to víc jsem se zatvrdil a řekl si, že budu o svou šanci bojovat. Že klidně obětuju třeba i pět měsíců, ale o Premier League se porvu," přiznává Skalák, že se najednou dostal v Brightonu do situace nové a předtím nepoznané.

„Trenér stále opakoval, že příležitost dostanu, a i proto odmítal, abych odešel na hostování do jiného klubu. Přitom právě Millwall zájem měl. A opakovaně. Pravdou je, že mi kouč nakonec šanci dal. Nejdřív jsem začal jezdit s mužstvem k ligovým zápasům, ale zůstával jsem jen na lavičce mezi náhradníky. Ani na minutu jsem Premier League neokusil, i když třeba v Leicesteru jsme deset minut před koncem prohrávali 0:2, měli vystřídány jen dva hráče a trenér klidně mohl poslat na trávník ještě třetího. Ať už mě, nebo kohokoli jiného. Jenže to neudělal," povzdechne Skalák při reminiscenci na vysněnou chvíli, která nepřišla.

„Přišla v FA Cupu proti Middlesbrough, ale trvala jen sedmdesát minut. Pak jsem se po střetu s gólmanem zranil a pět obětovaných měsíců se rázem protáhlo na celou sezonu. Přesto nelituji a ani nijak naštvaný jsem nebyl. Narodila se nám dcera, takže fotbalové čekání a strádání nahradily jiné radosti. A Premier League? Třeba se mi sen ještě někdy splní. A když se to nepovede, brečet nebudu."

Až napotřetí jednání klapla

Letos v létě vyměnil Brighton za druholigový Millwall v jihovýchodním Londýně, což mu pomohlo k návratu na fotbalovou scénu a tím i k reprezentačnímu comebacku po dvou letech.

„Jednání o přestupu se táhlo celé léto, takže jsem byl rád, že napotřetí k dohodě mezi kluby došlo a já se dostal do Millwallu. Vždyť je to jeden z nejstarších anglických klubů s fantastickými fanoušky, jejichž chorál „Nikdo nás nemá rád" je proslulý po celých britských ostrovech," kvituje odchovanec pražské Sparty, že o sobě dává zase vědět.

V sedmnácti odehraných kolech si zatím Skalák návrat na druholigovou scénu okusil v deseti zápasech, i když často jen v roli střídajícího hráče, proti věčnému čekání na šanci v Brightonu jde však o posun.

Paráda, radovali se i v Millwallu

„Stále si v Millwallu zvykám, protože mužstvo poskládané z drtivé většiny z anglických, irských a skotských hráčů praktikuje typický ostrovní fotbal plných dlouhých míčů dopředu, centrů do šestnáctky a osobních soubojů. Ale vyhovuje mi to, takže věřím, že budu nastupovat pravidelně, a i na osobních statistikách se to projeví. A když budu kopat v Millwallu, budu mít i do reprezentace blíž. Však také když mě trenér Šilhavý dodatečně nominoval na zápasy s Polskem a Slovenskem, hned se náš kouč Neil Harris nechal slyšet, jaká je to paráda, že jsem v národním mužstvu," prozrazuje Skalák, že i v klubu se lvem ve znaku jsou pyšní na to, že je z něho už zase reprezentant, který navlékne dres s českým lvíčkem.

„I proto jsem nikdy nelitoval a litovat nebudu, že jsem do Anglie odešel. Chtěl bych na Ostrovech vydržet co nejdéle. A třeba tam žít i natrvalo."