I 11,2 milimetru rozhodlo, že Liverpool poprvé padl a boj o titul v Premier League je zase otevřený

Pouhých 11,2 milimetru chybělo, aby se ostrovní šlágr šlágrů nejspíš vyvíjel jinak. „Nebyli jsme prostě šťastní, jako City,“ povzdechl si kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, protože i on měl před očima inkriminovanou situaci z 18. minuty na Etihad Stadium. Mané trefil tyč a po následných zmatcích a závaru v šestnáctce domácích už mířil míč za záda gólmana Edersona. Jen 11,2 milimetru scházelo, aby ji překročil celým objemem, potvrdila počítačová technologie, jak blízko měli Reds k vedoucímu gólu.

Radost Andrewa Robertsona z Liverpoolu poté, co jeho spoluhráč Roberto Firmino (není na snímku) vyrovnal na 1:1.

Měli, ale vedení se v duelu s Manchestrem City nedočkali, protože John Stones stačil balon odpálit.

Porážka po dvaceti kolech

„Zkusil jsem to a teď jsem šťastný, že se míč nedostal za čáru. Tenhle moment mohl opravdu poznamenat průběh celého utkání," vykládal Stones do mikrofonů, když partie ostrovních fotbalových Titánů skončila výhrou jeho Citizens 2:1.

Ohromně důležitou, neboť po 21. kole Premier League je rozdíl mezi vedoucím Liverpoolem a druhým Manchesterem City obhajujícím titul už zase jen čtyřbodový.

„Teď je zase všechno otevřené," ulevilo se domácímu trenérovi Pepu Guardiolovi, že se jeho svěřencům podařilo zastavit liverpoolský marš ligovou soutěží.

Dvacet kol nepoznali Reds porážku. Poprvé od loňského dubna se jim stalo, že dostali v zápase víc než jeden gól. V Manchesteru ovšem inkasovali dvakrát, a proto padli.

Sergio Agüero z Manchesteru City střílí gól Liverpoolu.

Jason Cairnduff

„Věděli jsme, že pokud bychom tento zápas ztratili, bude to znamenat téměř konec nadějí na obhajobu titulu. I proto jsme byli pod velkým tlakem, ale strach jsme neměli, i když proti nám stál neuvěřitelný soupeř," netajil kouč Pep Guardiola, jak je šťastný, že jeho svěřenci úkol zvládli a Liverpool porazili.

„Hráli jsme odvážně, agresivně jsme protivníka presovali, byl to od první minuty vynikající výkon. Před nedávnem jsme prohráli dva zápasy během čtyř dnů, ale to neznamená, že jsme zapomněli, jak jsme hráli v předchozích šestnácti měsících," skládal svému týmu poklonu. Největší si od něho vysloužili Aymeric Laporte a autor úvodního gólu Sergio Agüero.

Agüerova trefa? I Klopp byl u vytržení

„Pokud máte takovýto zápas vyhrát, potřebujete právě hráče, jako je Agüero. On je totiž rozdílovým fotbalistou, což neuvěřitelnou trefou znovu dokázal," rozplýval se nad neskutečnou trefou uruguayského legionáře z prakticky nemožného úhlu.

I trenér Liverpoolu z ní byl u vytržení. „Vždyť on se opravdu trefil z takového úhlu, z něhož se brána ani trefit nedá," zachoval navzdory porážce nadhled a obdiv ke střeleckému kumštu Agüera, pro něhož šlo o 250. ligový gól v kariéře.

Jednu poznámku adresovanou sudímu Taylorovi a domácímu obránci Kompanymu si však Klopp neodpustil. „Mám Vincenta rád, ale jak to, že po jeho zákroku na Salaha nepřišla červená?" podivoval se, že ostrý Belgičanův zákrok v první půli nepotrestal Taylor vyloučením. Bývalý mezinárodní rozhodčí Chris Waddle dával Kloppovi za pravdu.

„Kompany měl štěstí, že zůstal na hřišti. Šel do souboje oběma nohama a zasloužil si červenou," potvrzoval do mikrofonu BBC že kouč Liverpoolu má pravdu.

Pro Reds prý nejde o problém

„Nebyl to od nás nejlepší výkon, jsme schopni hrát daleko lépe. City ale rovněž. Oběma mužstvům šlo hlavně o to, co nejvíce ztížit hru soupeři a podle toho utkání vypadalo," glosoval Klopp duel svázaný taktikou a snahou donutit k chybě protivníka.

Leroy Sané (zcela vpravo) střílí vítězný gól Manchesteru City ve šlágru kola s Liverpoolem.

Phil Noble

Lépe ho nakonec zvládli domácí Citizens, takže boj o titul se znovu zdramatizoval.

„Teď se necítíme dobře, protože nejtěžší zápas sezony jsme prohráli, ale to se stane. Není to pro nás zase až takový problém," zůstával nad věcí Klopp.

„Nepamatuji tak těžkou soutěž, jako je letošní ročník Premier League. Vždyť každý zápas je jako finále. My ten s Liverpoolem zvládli, jsme čtyři body za ním, což nám dává novou naději i důvěru do dalších kol," nechal se slyšet Guardiola.