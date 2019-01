Emery odstavil Özila, Arsenal padl

Fanoušci se zlobí a média kritizují kouče Unaie Emeryho, že odstavil tvůrce hry Mesuta Özila, který se v sobotu nevešel ani na lavičku náhradníků. „Vždycky, když nehraje a my nezvítězíme, slyším tuto kritiku. Máme dostatek hráčů, abychom tady vyhráli. Bohužel se to nestalo. Ale rozhodl jsem se pro hráče, které jsem považoval pro zápas za nejlepší. Není to o Özilovi, s ním dokážeme vyhrát, ale i prohrát. Pravdou je, že tentokrát útočníci potřebovali větší podporu ze středové řady, kterou nedostali. Özil však normálně trénuje, není mezi námi problém," tvrdil po utkání Emery. Zejména bulvár však tvrdí, že mezi nimi není vše v pořádku a bývalý německý reprezentant se netají tím, že by v létě rád odešel.

Emery nechává sedět i Aarona Ramseye, který v létě odejde do Juventusu. „Postavil ho ze zoufalou snahou něco změnit, když na lavičce nebyl Özil," shodl se bulvár. Jen na lavičce zůstává gólman Petr Čech, který chytá jen pohárové zápasy. V Premier League dostává přednost Bernd Leno. „Protože si ho Emery přivedl," napsal The Sun. „Emery mění zvyklosti, které v Arsenalu platily za Wengera. Ne vždy ku prospěchu. Jako by si někdy neuvědomoval, kde je," píchl si jízlivě list Daily Mirror.

Hrdinou teenager Rice

O senzaci se postaral devatenáctiletý záložník West Hamu Declan Rice, když přesnou trefou k tyči derby rozhodl. Přesnou přihrávku mu poslal Samir Nasri, který odehrál po čtrnácti měsících, kdy pykal za doping, první zápas za West Ham.

Rice je v této sezoně jedním z nejlépe hodnocených mladíků. Univerzální střední záložník, který se narodil v Londýně, ale reprezentuje Irsko, má podle kouče West Hamu Manuela Pellegriniho velkou budoucnost. „Zlepšuje se každým zápasem. Má velmi dobrou techniku a je velmi silný ve vzdušných soubojích. Na svůj věk je komplexním fotbalistou, o kterém ještě hodně uslyšíme," nešetřil chválou na webu BBC chilský kouč.

„Moc gólů nedávám, moje úkoly jsou především defenzívní, ale tenhle patří určitě k těm nejdůležitějším. Přihrávka od Samira byla perfektní, soustředil jsem se, abych míč trefil co nejvíc k tyči," rozplýval se Rice. „Vítězství je pro nás nesmírně cenné, protože na Olympijském stadionu se nám tolik nedaří. Držíme se ale nadohled evropským pohárům," dodal. Ukončil tak sérii deseti domácích zápasů West Hamu s Arsenalem bez vítězství.