Senzace! Kluby z Premier League chtějí sparťanského střelce, ve hře je pořádný balík

Právě Wolverhampton je prý údajně při jednání s letenským klubem nejdál. Média uvádějí, že Tetteha, jenž na podzim vstřelil devět gólů, chtěl získat turecký gigant Galatasaray. Jeho nabídku ve výši sedmi milionů liber však Sparta odmítla. Požaduje sumu o čtyři miliony vyšší.

A tak je ve hře odchod talentovaného střelce na Ostrovy, když je jednadvacetiletý útočník v určitých směrech srovnáván dokonce s legendárním Didierem Drogbou.

Benjamin Tetteh v černém retro dresu.

sparta.cz

Vedení Wolverhamptonu neskrývá velké ambice do budoucna. Momentálně je sice na jedenácté příčce Premier League, ale rád by se dostal mezi absolutní špičku. Dokonce se před pár týdny hovořilo v souvislosti s Vlky, jak se klubu přezdívá, o angažmá manažera Josého Mourinha. Na to však zatím nedošlo.