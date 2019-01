Šokující zpráva z Anglie! Fotbalový brankář Čech po sezoně ukončí kariéru

"V létě to bude přesně dvacet let od chvíle, kdy jsem podepsal první profesionální smlouvu. A patnáct let od mého příchodu do Anglie. Každý den kariéry jsem věnoval sto procent tomu, abych byl platným hráčem klubu. V tom budu pokračovat také v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu," ujistil Čech, který je rekordmanem Premier League v počtu vychytaných nul, doposavad se zastavil na čísle 202.

Výčet jeho dalších úspěchů je unikátní. Čtyřnásobný vítěz Premier League i Anglického poháru, držitel tří triumfů v Ligovém poháru, vítěz Ligy mistrů i Evropské ligy, devítinásobný Fotbalista roku České republiky, dvanáctinásobný držitel Zlatého míče, ocenění českých fotbalových novinářů pro nejlepšího hráče roku. Rekordmanem je také v české reprezentaci, za kterou nastoupil do 124 zápasů a vybojoval bronzové medaile na turnaji EURO 2004. Již v roce 2002 připojil svůj zásadní podpis pod český zisk titulu evropských šampionů do 21 let.

Brankář Petr Čech během tréninkového kempu Škola Petra Čecha v Nymburce.

Vlastimil Vacek, Právo

Šestatřicetiletý brankář se stal legendou v Česku i v Anglii, během kariéry prošel Viktorií Plzeň, Blšany, Spartou Praha, francouzským Rennes a Chelsea FC. Bohatý fotbalový příběh uzavře v dresu Arsenalu.

„Rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným osobám možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit. Stejně jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, cítím to stejně také nyní. Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít."

Vybrané Čechovy dosud platné rekordy Nejvíc zápasů za českou reprezentaci (124) Nejvíc čistých kont za českou reprezentaci (53) Nejvíc čistých kont v Premier League (202) Nejvíc čistých kont z českých brankářů v nejvyšších soutěžích (248) Nejdelší série bez obdrženého gólu v české lize (903 minut) Nejvíc ocenění Fotbalista roku ČR (9) Nejvíc ocenění Zlatý míč roku ČR (12)

Zkušeného gólmana čeká nabité jaro na několika frontách. „Udělám všechno, abychom sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální tečka. Veškeré další budoucí plány budu řešit až poté. Vím, že možností se přede mnou otevírá několik, nechám si vše pečlivě projít hlavou." prohlásil Čech, jehož Arsenal je momentálně na páté pozici v Premier League se ztrátou šestnácti bodů na vedoucí Liverpool. Na vítězství může pomýšlet v FA Cupu či v Evropské lize.

Čech začal probíhající sezónu v Arsenalu jako jednička, jenže v září se zranil a jeho náhradník Leno následně návrat českého brankáře mezi tyče nedovolil. Plzeňský rodák si tak k sedmi startům v nejvyšší soutěži připsal jen dva starty v zápasech Evropské ligy, jeden v FA Cupu a dva v Ligovém poháru.