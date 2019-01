O Bonyho je stále zájem. Jaká bude jeho další štace?

O bývalé hvězdě Sparty Bonym Wilfriedovi se po letech opět hodně mluví. Třicetiletý forvard se zkušenostmi z nizozemské Eredivisie či anglické Premier League by už brzy mohl opustit Ostrovy. Spekuluje se o slavném istanbulském Galatasarayi, o jehož zájmu píší jak turecká, tak i britská média včetně BBC.

Ve Swansea jsou údajně odchodu útočníka nakloněni. Podle slov manažera Grahama Pottera však velšský klub zatím žádnou oficiální nabídku nedostal.

Bony, který má za sebou angažmá i v Manchesteru City, se v poslední době potýká se zdravotními problémy. V roce 2015 prodělal malárii, naposledy chyběl deset měsíců kvůli zranění kolene. Pod Potterem odehrál v loňském roce jen sedm zápasů.

Na Letné na útočníka z Pobřeží slonoviny vzpomínají rádi. Nejen proto, že ve Spartě standardně odváděl výborné výkony, ale i z toho důvodu, že už na něm párkrát slušně vydělali. Poprvé při jeho přestupu do nizozemského Vitesse Arnhem, kdy jim do kapsy spadlo zhruba sto milionů, podruhé při jeho odchodu do Swansea.