Troufalý vzkaz z Ostrovů! Kdybychom hráli českou ligu, bojujeme o první místo, tvrdí obránce Kalas

Snu o působení ve fotbalové Premier League se reprezentační stoper Tomáš Kalas nevzdal. Proč také, od roku 2010 je hráčem slavné londýnské Chelsea. Do jejího nabitého kádru se ale ani letos nedokázal prosadit a klub ho poslal na hostování. Tentokrát do druhé nejvyšší soutěže, kde nastupuje za Bristol City. Ten je momentálně na sedmé příčce a Kalas si angažmá užívá. Tým neprohrál už deset utkání v lize i poháru v řadě, má formu jako hrom. "Myslím, že bychom v Čechách hráli v lize o první místo," troufá si Kalas.

Vypadá to, že jste nyní ve druhé anglické nejvyšší soutěži spokojený. Přitom se o téhle lize v Česku moc nemluví, že?

Tomu se moc nedivím, ono se o ní moc nemluví nikde na světě, ale když se na tu ligu podíváte, nebo si ji dokonce zahrajete, tak zjistíte, že je to velice náročná soutěž. Ať už se to týká počtu zápasů, vyrovnaností a kvalitou týmů, které v ní nastupují. Řekl bych, že Championship je srovnatelná se spoustou nejvyšších soutěží v Evropě. Lidé, co ji sledují, mi určitě dají za pravdu.

Vážně? A jak by si tedy Bristol City vedl v české nejvyšší soutěži?

To je těžké srovnávat. Výsledky české ligy samozřejmě sleduji, ale bohužel nemám prostor se na zápasy dívat, takže úplně neznám kvalitu. Ale myslím, že bychom hráli o první místo. V týmu máme opravdu kvalitu. A v Česku je také lehčí program, zápasy se hrají jen jednou týdně. Věřím, že kdybychom měli více času na přípravu, tak hrajeme ještě lépe.

Za poslední tři roky jste dvakrát postoupil do Premier League. Jednou s Middlesbrough a jednou s Fulhamem. Završíte letos postupový hattrick?

Kdybyste se zeptal před pár týdny, tak odpovím, že ne, ale teď jsme jen dva body od play off, takže to není úplně nemožné. Postoupit do třetice by bylo neuvěřitelné. Když se nám podaří ještě více natáhnout šňůru zápasů bez prohry, tak šanci vidím, ať už na přímý postup, nebo jako loni přes play off. Kvalitu na to rozhodně máme.

V Premier League jste nastoupil naposledy v květnu 2014, tedy skoro před pěti lety. Věříte, že si tuhle soutěž ještě někdy zahrajete?

Samozřejmě bych si ji moc rád ještě někdy zahrál. Řekl bych, že mluvím za jakéhokoliv hráče v Championship. Každý maká, snaží se hrát tak, aby dostal nabídku z Premier League. I to je jeden z důvodů, proč je tahle soutěž tak náročná. Ale ve fotbale to vždycky není jen o tom, co člověk chce, tak uvidím, co mi život přinese.

Patrik Schick (vlevo), Tomáš Kalas a Jakub Jankto během tréninku fotbalové reprezentace .

Vlastimil Vacek, Právo

V roce 2018 jste patřil k základním stavebním kamenům české reprezentace, a to jak pod trenérem Jarolímem, tak pak i pod trenérem Šilhavým. Jak vnímáte změnu trenéra národního týmu?

Zatím se nám daří, tak to vnímám jako dobrý krok. Říká se, že nové koště dobře mete. A to nemyslím proti nikomu nijak zle. Jen vnímám, že je teď po změně trenéra taková uvolněnější atmosféra. Dříve jsme byli pod obrovském tlakem i ze strany fanoušků. Po výměně trenérů se nám začalo herně i výsledkově dařit, takže se nám na srazy samozřejmě jezdí lépe. O to těžší to teď bude potvrzovat.

Za Patrikem Schickem jste byl loni dokonce druhý nejlepší střelec reprezentace. Máte v národním týmu na hřišti více ofenzivní úkoly než v klubu?

Spíš se ke mně spíše přiklonilo trochu štěstí. Kdo góly viděl, tak mi dá za pravdu. První gól byl patičkou proti Číně, kdy se ke mně balon spíš náhodně odrazil. Vypadalo to hezky a navíc to byl můj první gól v nároďáku, ale nebudu tvrdit, že jsme to přesně takhle trénovali (smích). Při druhém gólu se ke mně opět odrazil míč po rohu. Takže spíš bych řekl, že jsem byl jen ve správný čas na správném místě.

S reprezentací si hned na úvod kvalifikace o EURO 2020 zahrajete ve Wembley s Anglií. Bude pro vás ten zápas výjimečný?

Hned po losu jsem si říkal, že by bylo skvělé, kdyby se hned první zápas hrál ve Wembley. A nakonec se mi to splnilo. Je to pro mě obrovská motivace. Na utkání bude určitě spousta lidí z anglických soutěží a já tam budu pod celkem velkým tlakem neselhat. Ale na to už jsem si snad zvykl, takže se moc těším. Ve Wembley jsem už jednou hrál a podařilo se nám tam vyhrát a postoupit do Premier League. Tak by bylo fajn mít na Wembley nějakou další hezkou vzpomínku, nejlépe za tři body.

Česká reprezentace se také v rámci přípravy utká s Brazílií. To je další velká výzva, že?

Brazílie je světová špička a já si myslím, že je skvělé se porovnávat s nejlepšími. Bude to pro nás velká zkouška, která by nám měla hodně dát. Všichni se na to utkání těšíme.