Benítez se posil zase nedočkal a jeho frustrace roste. Opustí Newcastle už nyní?

V prosinci sepsal Banítez seznam posil, které by rád do St. James Parku přivedl, jenže dva dny před koncem lednového přestupního termínu nemá v kádru stále žádnou z nich. Prostě stejný příběh, jako loni v létě...

„Jsem ze situace stále víc frustrovaný," připustil osmapadesátiletý Španěl, který v minulosti vedl takové velkokluby jako Liverpool, Chelsea, Real Madrid či Inter Milán.

Matt Ritchie z Newcastle.

Craig Brough, Reuters

Do Newcastlu přišel v březnu 2016 s představou, že vydrží i navzdory sestupu do druhé ligy a postupně vybuduje klub, který bude v Premier League zase něco znamenat. Generální ředitel Lee Charnley mu sliboval finanční stabilitu a podporu pro tento projekt, jenže realita je úplně jiná.

Benítez se sice po roce s mužstvem do Premier League vrátil, ale musí si vystačit s hráči, které má a s nimiž postup vybojoval. Proto žádný div, že Straky, jejichž bránu hájí někdejší sparťanský gólman Dúbravka, bojují zase o ligové přežití.

Na Ostrovech se tudíž vehementně spekuluje, že vzhledem k panující situaci a neochotě majitele klubu investovat do nákupu posil by mohl Benítez skončit už teď v lednu.

Trenér Rafael Benítez v hloučku hráčů Newcastle.

Lee Smith, Reuters

„Nemohu garantovat nic. Snad jen to, že se snažím soustředit na každou minutu své práce tady v Newcastlu a pracovat co nejlépe. Teď myslím hlavně na náš večerní zápas s Manchesterem City. Doufám, že se nám podaří získat tři body a všichni budeme šťastní. A pak už nezbude než čekat, zda se do čtvrtka, kdy se uzavře transferové okno, něco stane," odpověděl mnohoznačně Benítez, o němž je známo, že se snaží každou uzavřenou smlouvu dodržet do posledního dne.

Ta s Newcastlem mu vyprší v létě a je pramálo pravděpodobné, že by ji Benítez prodloužil. „Co se budoucnosti a mého další spojení s Newcastlem týče, nemohu garantovat vůbec nic," prohlásil frustrovaný španělský kouč.