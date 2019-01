Ďábelský finiš United! Obhájce titulu padl, jak odpoví Liverpool?

Na Old Trafford otevřel v 51. minutě skóre hostující Barnes, který střelou pod břevno potrestal Pereirovu ztrátu míče před vápnem, pak se ze vzduchu prosadil i Wood. United přestříleli soupeře 28:6 (na branku 9:4), ale až Pogba v 87. minutě z penalty snížil a v nastavení dokázal švédský stoper Lindelöf alespoň vyrovnat. Burnley sice nedosáhlo na výhru, přesto bodovalo v pátém utkání za sebou.

Body překvapivě ztratil i druhý celek tabulky Manchester City, který sice v Newcastlu rychle vedl a dlouho mířil k pátému ligovému vítězství za sebou, ale nakonec prohrál 1:2. Vedoucí Liverpool tak po středečním utkání proti Leicesteru může svěřencům trenéra Guardioly uniknout na rozdíl sedmi bodů.

Paul Pogba (druhý zprava) z Manchesteru United ve vzdušném souboji s obranou Burnley.

Hosté šli do vedení už po 24 sekundách, když se David Silva po Sterlingově centru statečně vrhl do souboje s brankářem Dúbravkou a odražený míč poslal do prázdné branky Agüero. Domácí Rondón však v druhém poločase vyrovnal a po Ritchieho gólu z penalty se zrodila nečekaná výhra dosud 17. týmu tabulky.

Arsenal se dotáhl na Chelsea

Na čtvrté místo Chelsea zaútočil Arsenal, který s Lenem v brance porazil Cardiff 2:1. Favorit se prosadil až v závěrečné půlhodině: nejprve Aubameyang proměnil penaltu a vedení pak pojistil Lacazette, hosté snížili až v nastavení.

Brankář Burnley Tom Heaton dlouho držel na Old Trafford čisté konto. Závěrečnému náporu United ale neodolal.

Předposlední Fulham třikrát za sebou prohrál a měl nakročeno k dalšímu nezdaru, neboť v poločase duelu s Brightonem ztrácel dva góly. Domácí celek ale dokázal otočit skóre na 4:2.