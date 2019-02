Že by krize? Anglické kluby hodně šetřily. Nejdražší byl Američan Pulišič

Lednové přestupové okno bylo co do částek za hráče jedno z nejslabších za poslední roky. V Anglii dokonce celková suma za přestupy poprvé klesla od roku 2012, a to dokonce o víc než polovinu oproti minulému roku. Kluby Premier League, které tradičně utrácejí nejvíc, daly za hráče „jen“ 430 miliónů liber (asi 12,6 miliardy Kč), jak uvedla BBC. Žádná „bomba“ se letos nekonala.

Klubový rekord překonal Newcastle, který koupil za 20 milionů liber (asi 588 mil. korun) paraguayského záložníka Miguela Almiróna z Atlanty United. Nejdražším hráčem se tak stal ofenzívní záložník, opora reprezentace USA Christian Pulišič, který do Chelsea přestoupil z Dortmundu za 58 mil. liber (1,7 mld. korun) - Američan se však k anglickému klubu připojí až v létě, do konce roku zůstává na hostování v Německu. Naopak vůbec nikoho nepřivedl Tottenham.

Neuskutečnily se přesuny brazilského záložníka Williana z Chelsea do PSG, ani útočníka Manchesteru United Marcuse Rashforda do Realu Madrid. Arsenal nakonec nedosáhl na chorvatského vicemistra světa, křídelníka Ivana Perišiče z Interu Milán. Všechny zmíněné snahy prý ztroskotaly na penězích. Víc, než přestupy tak byla zajímavá hvězdná hostování. Španělský útočník Alvaro Morata odešel z Chelsea na rok a půl do Atlétika Madrid, argentinský snajpr Goinzalo Higuaín pak z Juventusu na půl roku do Chelsea, která poslala do konce sezóny do Cristal Palace belgického střelce Michyho Batshuayie.

„V zimních přestupových oknech nedochází až na výjimky k velkým přestupům. Kluby spíš doplňují kádr, řeší hlavně pozice, na nichž mají problémy. Velké přestupy se dělají převážně v létě, kdy se kolikrát mění i koncepce a herní systémy," vysvětluje zkušený manažer Pavel Zíka z agentury Global Sports, které se ale v zimě například podařilo umístit Greguše a Ondráška do USA, Šurala do Turecka či Zemana do Izraele.