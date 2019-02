Čeká na tebe! Salova sestra sdílela na sociální síti fotku fotbalistova věrného psa

V neděli se pak objevily informace, že vrak letadla byl viděn u dna kanálu La Manche. Sala ani pilot David Ibbotson nebyli zatím nalezeni, ovšem ve vraku je viditelné tělo a předpokládá se, že patří jednomu z nich.

Podle serveru Dailymail.co.uk je Nala jedním z důvodů, proč se Sala vrátil do Francie poté, co se upsal Cardiffu. Svoji milovanou fenku si plánoval vzít s sebou do Británie poté, co zařídí vše potřebné.

https://www.facebook.com/romina.sala.79/posts/10218362307832892

Letadlo s Emilianem Salou a Davidem Ibbotsonem se ztratilo v pondělí 21. ledna. Bylo po něm okamžitě zahájeno rozsáhlé pátrání, které ovšem bylo po čtyřech dnech odvoláno. Rodina se ale rozhodla v něm pokračovat, což bylo možné díky sbírce, do níž se zapojila i řada známých fotbalistů včetně například Kyliana Mbappého nebo Lionela Messiho.