Zkur***á muslimská pí*o, křičel divák na Salaha

Terčem ošklivých nadávek se stal egyptský fotbalista Mohamed Salah, a to přímo při zápase s West Hamem United toto pondělí. Na videu, které někdo umístil na internet, je zřetelně slyšet, jaké výrazy jeden z diváků směrem k liverpoolskému hráči pronáší. A není to nic hezkého. Obsahem videa už se zabývá West Ham.

Stalo se to ve chvíli, kdy šel Egyptský útočník zahrávat rohový kop. Jeden z diváků ze sektoru fanoušků West Hamu 26letého hráče Liverpoolu nahrával na mobilní telefon. Do bučení, které mělo za úkol forvarda rozhodit, je najednou zřetelně slyšet jakéhosi muže. "Salahu, ty zkur***ej muslime. Zkur***á muslimská pí*o! Jdi do prd**e!" nadává Egypťanovi divák.

Klub West Ham United už vydal prohlášení, ve kterém deklaruje nulovou toleranci k jakékoli formě násilí či urážlivého chování. "Pro takové chování není na našem stadionu místo," uvedl klub pro server BBC. O videu byla informována i policie.

Uživatel, který video umístil na Twitter, vše okomentoval tak, že byl znechucen tím, co slyšel. Křičící divák byl přitom hodně blízko hrací plochy. Nebylo by proto divu, kdyby ho slyšel i egyptský fotbalista.