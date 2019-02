Koho Sarri pošle do brány? Bude to Kepa i přes své extempore v Carabao Cupu?

Fotbalisty Chelsea čeká ve středu od 21:00 londýnské ligové derby s Tottenhamem Hotspur. Před koučem Mauriziem Sarrim leží důležité rozhodnutí. Pošle do brány hříšníka Kepu Arrizabalagu po tom všem, co Španěl předvedl ve finále Carabao cupu? Ostrovní média mají jasno. Měl by zůstat sedět!