Pokutou to neskončilo. Hříšník z Chelsea seděl a Sarri zářil spokojeností

Nedělní zápas odchytal v dresu Chelsea Kepa Arrizabalaga. Jenže, když na konci prodloužení bitvy s Manchesterem City odmítl střídat, byla celá Anglie na nohou. Experti volali po jeho okamžitém vyhazovu z klubu, mluvili o vzpouře proti manažerovi. Klub ze Stamford Bridge ale vše vyřešil po svém. Mladý Španěl dostal pokutu přes pět a půl milionu korun, také se všem v klubu omluvil a zdůraznil, že šlo o nedorozumění. Trest přijal bez mrknutí oka.

Pak se čekalo, jak zareaguje manažer Sarri v ligovém utkání s Tottenhamem. Pošle do branky rebela, nebo ho posadí mezi náhradníky a šanci dostane zkušený Caballero? Nakonec platila varianta číslo 2 a italský kouč si mohl spokojeností mnout ruce. Caballero byl fantastický, udržel čisté konto a byl velkou oporou Blues. "Prostě jsem se tak rozhodl. Hlavní je, aby byl úspěšný tým. Nejde o jednotlivce," konstatoval stroze Sarri.

Šťastný brankář Chelsea Willy Caballero. Chytal proti Tottenhamu a Blues vyhráli 2:0.

Tim Ireland, ČTK/AP

Kdo by čekal, že se hrdina zápasu po závěrečném hvizdu rýpne do svého brankářského kolegy, musel by být zklamaný. Vypadá to, že mezi gólmany Blues není nejmenší problém. „Kepa byl fantastický, obrovsky mě podporoval. Jsou to pro něj všechno zkušenosti, snažíme se hlavně o to, abychom byli lepší a lepší," podpořil svého kolegu Caballero.

Fanoušci ale na nedělní počin mladého Španěla stejně nemohli zapomenout a žertovali, jak se vyrovná se situací. "Čekám, kdy Kepa vytáhne rukavice a půjde na hřiště," napsal na sociální síti jeden z nich. "Možná se ale rozhodl pustit tam kolegu," dodal. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. "V neděli si zachytal, tentokrát se rozhodl, že bude raději na lavičce jako trenér."

Chelsea už měla připravené střídání brankářů, nakonec k němu ale v závěru finále Carabao Cupu nedošlo.

Andrew Couldridge, Reuters

Chelsea každopádně zvládla těžký zápas a mometálně je v tabulce Premier League na šesté příčce. Na čtvrtý Arsenal ztrácí ale jen tři body a má zápas k dobru.