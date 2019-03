Přijde Chelsea o svou největší hvězdu? Kolem Hazarda znovu tančí Real. Se Zidanem a s konkrétní nabídkou

Je to jasné, Real Madrid znovu krouží kolem hvězdy Chelsea. Nenechá ji na pokoji. Londýnský klub měl dostat konkétní nabídku - 82 milionů eur. Je lákavá. Bronzovému účastníkovi posledního MS totiž příští rok v klubu končí smlouva a už dříve se objevily informace, že se Hazardovi do podpisu nového kontraktu nechce. Chelsea by ale ráda za svého špílmachra dostala víc peněz, než slibuje nabídka, s kterou se vytasil Madrid.

Pokud by byl Bílý balet ochotný zaplatit něco kolem 120 milionů eur, Hazard by nejspíš do Španělska zamířit mohl. Belgičan se navíc nechal slyšet, že hrát za Real je jeho snem. Velkým tahákem je pro Hazarda i přítomnost legendárního kouče Zidana na lavičce. Ten na přestupy dostal rekordní sumu a po jeho návratu do madridského klubu se okamžitě začalo spekulovat o těch největších jménech, které v současnosti pobíhají po zeleném pažitu.

Zinedine Zidane requests the following players, after being reappointed Real Madrid boss:



• Eden Hazard

• Sadio Mané

• Paul Pogba

• Lucas Hernandez

• Kylian Mbappe



[@EduardoInda] pic.twitter.com/xIG5dLsQxh — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 12. března 2019

Hazard se nyní připravuje s belgickou reprezentací na čtvrteční vstup do kvalifikace na EURO 2020 proti celku Ruska. V rozhovoru pro belgický HLN řekl, že má v plánu soustředit se na své výkony v reprezentaci a ve svém aktuálním klubu. „V následujících měsících chci pomoci Chelsea vyhrát Evropskou ligu. Tento týden budu bojovat za Belgii a pak se uvidí," nechtěl nic předjímat o své budoucnosti osmadvacetiletý šutér.

Chelsea se v letošním ročníku nedaří úplně držet krok se špičkou. Italský kouč Sarri je na Ostrovech pod velkým tlakem. Na čtvrté místo zaručující Ligu mistrů však chybí Blues sedm kol před koncem pouze dva body. Souboj o titul už se jí sice netýká, ale první čtyřka je stále ve hře. „Můžeme vyhrát Evropskou ligu, my ji musíme vyhrát, nebo potřebujeme skončit mezi čtyřmi nejlepšími celky Premier league, abychom příští rok hráli Ligu mistrů," shrnul Hazard plán na následující období.