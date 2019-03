Fotbalová nádhera. Tottenham otevřel nový stadion

Fanoušci Spurs se konečně dočkali! Tottenham otevřel svůj nový stadion. Do nynějška hrál klub domácí zápasy ve „vyhnanství“, konkrétně ve slavném Wembley, teď se však stěhuje na vlastní stadion. Stadion, o kterém jeho fanoušci už měsíce hovoří a který si vysnili.

Tottenham Hotspur Stadium během zápasu mezi výběry Tottenhamu a Southamptonu do 18 let.

Původní stadion Tottenhamu, White Hart Lane, byl uzavřen a zbourán v roce 2017. Od té doby museli fanoušci i hráči čekat na nový fotbalový stánek. Toho se nyní konečně dočkali.

Tottenham Hotspur Stadium, jak se nový stadion jmenuje, byl slavnostně otevřen nedělním zápasem týmu Spurs do osmnácti let proti stejně starým hráčům ze Southamptonu. A premiéra to byla vítězná. Třicet tisíc fanoušků vidělo výhru domácího celku v poměru 3:1.

Na stadionu s kapacitou 62 062 diváků se brzy představí i A-tým Tottenhamu. Harry Kane a parta kolem něj na domácí trávník vyběhne už během příštího domácího utkání, tedy 3. dubna, kdy Spurs čeká zápas proti Crystal Palace.

A nachystaný je stadion samozřejmě i na 9. dubna, kdy se domácí ve čtvrtfinále Ligy mistrů utkají s Manchesterem City.