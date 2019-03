Hotovo. Manchester United už má jasno o pozici manažera

Hotovo. Fotbalový Manchester United už má jasno, kdo by měl dlouhodobě trénovat Rudé ďábly po předčasném konci Portugalce Josého Mourinha. Ten se pakoval z Old Trafford v prosinci. Na jeho místo naskočil Ole Gunnar Solskjaer a nastartoval mužstvo. Nikdo však netušil, zda jde o provizorní řešení, nebo Nor dostane šanci ukázat se v roli trenéra na delší čas. Anglická média teď tvrdí, že vedení United brzy potvrdí Solskjaera ve funkci na delší dobu.

Neshody Mourinha s hvězdami nebraly konce, atmosféra v klubu byla hodně napjatá. Není se co divit, že herně i výsledkově to mělo ze strany United do ideálu daleko. A pak přišlo vysvobození. Portugalec dostal padáka, během chvíle si zabalil fidlátka, na cestu dostal balík peněz, a na scénu vtrhl Solskjaer. Už jako hráč byl na Old Trafford žolíkem, zařídil klubu třeba triumf v Lize mistrů, teď se měl ale ukázat v podobné roli jako trenér. Na jak dlouho, to bylo otázkou.

Odpověď na ni dostanou podle anglických médií všichni v nejbližších dnech. Nápovědou budiž skvělá bilance šestačtyřicetiletého Nora. Z devatenácti utkání jich Manchester United pod jeho vedením hned čtrnáct vyhrál, tato matematika se Rudým ďáblům líbí. Makat pod Solskjaerem se najednou chce i hvězdám.

„Myslím, že je to skvělý manažer," nešetří chválou záložník Nemanja Matič. „Budu rád, pokud Ole zůstane. Doufám, že to tak bude. Ale není to jen o něm, skvělou práci odvádějí i jeho asistenti," pochvaluje si fotbalista složení trenérského týmu United. Teď už jen zbývá maličkost, aby vedení klubu zmíněnou novinu během pár dní opravdu potvrdilo.