Liverpool otočil zápas se Southamptonem a je znovu v čele Premier League

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL

Salam what a goal😍😍😍🔥😱😱😱🚀🚀🚀🚀🔥🔥🔥🔥#Southampton 1-2 #Liverpool



Please follow : @goalstv3 to enjoy all goals on time 🌹#SOULIV



pic.twitter.com/avaPQJwBcL