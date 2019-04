Máme na to, tvrdí Hazard, že Chelsea je i přes nabitý program schopna skončit v elitní čtyřce i vyhrát Evropskou ligu

Italskému trenérovi ve službách Blues to pochopitelně po chutí není. Ze své domoviny byl totiž zvyklý na jiný přístup ligového vedení k programu a sledu zápasů.

Sarri brblal, ale nic nezmohl

„Když náš čekal zápas v evropských pohárech, mohli jsme utkání Serie A odehrát klidně už v pátek. Anebo požádat o odklad na jiný termín. Třeba na další pondělí. Reprezentovali jsme přece celý italský fotbal," posteskl si bývalý kouč Neapole Maurizio Sarri na konzervativní zvyklosti panující v Anglii, které na konfrontace v Lize mistrů či Evropské lize neberou zřetel.

Koučr fotbalové Chelsea Maurizio Sarri.

Jon Super, Reuters

Není sám, kdo si takhle postěžoval. Mourinho, Guardiola a spol. po příchodu z kontinentu na Ostrovy hořekovali stejně. Nic se ale nezměnilo, fotbalová Anglie si dál lpí na svém.

„K prvnímu čtvrtfinále Evropské ligy budeme v Praze přece nastupovat jako tým reprezentující anglický fotbal. Vedení Premier League by proto mělo pro své kluby hrající pohárové soutěže dělat víc," brblal Sarri po pondělním střetnutí s West Hamem, i když i on pochopil, že mu nezbude nic jiného než se s anglickými zvyklostmi smířit.

První čtyřku Blues jistou nemají

V tomto kontextu se není co divit, že pro spoustu anglických celků představovala Evropská liga jen nutné zlo a podle toho k ní přistupovaly. Až přímý přestup vítěze Evropské ligy do o několik tříd lukrativnější a prestižnější Ligy mistrů jejich vnímání změnil. Vždyť mužstvům, která neskončí v Premier League v první čtyřce, se tím otvírá možnost si Champions League také zahrát.

Platí to i pro Chelsea, i když momentálně figuruje v ligové tabulce s 66 body na třetí příčce. Je třeba ale připomenout, že má odehráno o zápas víc než čtvrtý Tottenham (64 bodů), pátý Arsenal (63 bodů) a šestý Manchester United (61 bodů), takže jisté umístění v první čtyřce rozhodně nemá. Zvláště, kdy v pěti zbývajících kolech hraje doma už jen dva zápasy s Burnley a Watfordem a jede do Liverpoolu, do Manchesteru na Old Trafford a v posledním kole do Leicesteru.

Proto vidí Blues svou šanci na postup do Ligy mistrů právě v Evropské lize.

'It was a good goal to be fair.'



Too humble, @hazardeden10! — Chelsea FC (@ChelseaFC) 9. dubna 2019

„Chceme v Premier League skončit v první čtyřce, naším cílem je i Evropská liga," potvrzuje největší hvězda Blues Eden Hazard, že jeho tým má ve zbývajících týdnech dvě priority.

„Máme toho před sebou stále hodně, ale myslím, že na to máme. Zvláště, když jsme tři poslední zápasy v řadě vyhráli, což je pro mentalitu mužstva dobré," pochvaluje si, že Chelsea nastoupí ve čtvrtek proti Slavii po vítězstvích nad West Hamem, Brightonem a Cardiffem dobře naladěná.

Jaklé rošády kouč Blues nachystá?

Otázkou samozřejmě je, v jaké sestavě v Edenu vyrukuje.

Nebude to nejspíš tak, že by proti nám nastoupila úplně jiná jedenáctka než v pondělí v Premier League proti West Hamu, ale trenér do sestavy určitě sáhne," dumá kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161735562855644

„Zatímco na podzim trenér Sarri se sestavou moc netočil, teď je to vzhledem k nabitému programu jiné. Složení mužstva mění, spousta hráčů po sehrání dvou zápasů ten další vynechává."

Jedním si je však i přes nabitý program Blues před čtvrteční konfrontací jistý.

„Nemyslím, že by dva dny odpočinku, které jsme měli navíc v porovnání s Chelsea, představovaly nějakou výhodu. A když tak jen nepatrnou," dodává Trpišovský.