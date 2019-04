Salah vrátil Chelsea rasistické výpady i s úroky. Fantastický gól, rozplýval se trenér Klopp

Nerozhodily. To, co předvedl Mohamed Salah osm minut po přestávce byla fantazie. Gól z říše snů. Trefa do fotbalových učebnic.

„Byl jsem nejspíš první, kdo viděl, že míč míří z pětadvaceti yardů do brány. Fantastický gól," velebil kouč Liverpoolu Jürgen Klopp egyptského útočníka a jeho letošní devatenáctou trefu v Premier League.

My new favourite photo.



Mohamed Salah and his buddies kicking out racism one team at a time. #LIVCHE #LFC pic.twitter.com/HNXUks5EsW — Tom W🇦🇺🔴🔴🔴 (@Valiant_Virgil) 15. dubna 2019

Na Anfieldu přišla po dlouhém čekání, neboť na domácím hřišti se Salah trefil naposledy počátkem února v utkání 26. kola proti Bournemouthu. I proto figuruje mezi evropskými kanonýry v soutěži o Zlatou kopačku momentálně až na třináctém místě a dotáhnout se na vedoucího Messiho či druhého v pořadí Mbappého už do konce sezony nestihne.

Nádhernou brankou v zápase s Chelsea si ale všechno vynahradil.

„Ale ten první gól byl stejně úžasný. Hned jsem si vzpomněl na podobný v našem zápase s Dortmundem. Jen při něm účinkoval Hendo místo Milly a Sadio místo Dejana," připomínal kouč Liverpoolu Jürgen Klopp přestřelku 4:3 v odvetném čtvrtfinále Evropské ligy před třemi lety.

“sAlAh Is A oNe SeAsOn WoNdEr” pic.twitter.com/7qzsdjZhc2 — Daniel (@Daniel6269) 15. dubna 2019

142 vteřin v ohromujícím nástupu do druhé půle a branky Maného, který se mimochodem trefil potřinácté v šestnácti zápasech, a Salaha partii na Anfieldu rozhodly.

„Museli jsme o přestávce změnit některé věci. Být trochu flexibilnější. A na pravě straně pružnější. Pomohla nám ale i změna stran. Zatímco v první půli jsme hráli proti větru, v druhém poločase jsme ho měli v zádech, což bylo velké plus," vysvětloval německý kouč ve službách Reds, co všechno se po změně stran změnilo.

„Kromě deset minut, kdy Chelsea změnila svůj herní systém, jsme ovládli zápas minut. A ovládnout ho po osmdesát minut proti Chelsea, to už něco znamená a o něčem vypovídá," chválil Klopp své svěřence za fantastický výkon.

Fotbalista Mohamed Salah se stal hlavní postavou nepřijatelného popěvků fanoušků Chelsea.

Carl Recine, Reuters

Jeho tým se vrátil v tabulce na první příčku, jenže druhý Manchester City má o zápas méně a pouze dvoubodové manko.

„Teď se snažíme jen sbírat body. A nasbírat jich co nejvíc. Máme jich v tuto chvíli 85, do konce soutěže zbývají čtyři zápasy, takže na konci jich můžeme mít 97. Zkusíme to. Když to bude stačit, bude to perfektní. Když ne, stejně to nezměníme," tvrdí kouč Reds, že se na výsledky obhájce titulu Citizens nedívá a nijak ho neiritují.