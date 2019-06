Parádní gesto. Özil si vzal tureckou Miss, spolu zaplatí tisíc operací nemocným dětem

Má za sebou sezonu hrůzy. Özil by na uplynulý ročník nejraději zapomněl. Nevyrovnané výkony, kritika fanoušků, prohrané finále Evropské ligy a dobrovolný odchod z kádru německé reprezentace, tak by se dal orámovat letošní rok třicetiletého Němce s tureckými kořeny.

Arsenal si v příštím ročníku nezahraje ani Ligu mistrů. Fotbalisté Gunners obsadili pouze 5. místo v Premier League a cestu do milionářské soutěže nevyválčili ani ve finálovém utkání EL v Baku proti Chelsea.

Özil teď má alespoň chvíli čas na příjemnější věci. V pátek si vzal svou partnerku Aminu Gülseovou, bývalou tureckou Miss. K oslavě svatby udělali novomanželé parádní gesto. Společně s partnerkou zaplatí tisíc operací dětem, které čekají na pomoc finančních dárců.

„Mnoho přátel a známých se nás ptalo, co bychom si přáli k naší svatbě," vydal Özil k charitativnímu kroku oficiální vyjádření. „Vyzývám proto všechny, kteří by chtěli přispět na něco, co je blízké naším srdcím," pokračoval fotbalista. „Amine a já zaplatíme náklady na 1000 operací pro malé děti, kteří to opravdu potřebují. Když se přidáte, může jich být po celém světě mnohem víc," doplnil své vyjádření Özil.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho žena Emine nechyběli mezi hosty na svatbě fotbalisty Mesuta Özila a bývalé Miss Amine Gulseové.

Uncredited, ČTK/AP