A teď hurá do Ameriky. Kalas opustil Chelsea ve stejný den, kdy se do ní Čech vrátil

Málokoho by napadlo, že právě český reprezentant byl nejdéle sloužícím hráčem fotbalové Chelsea. Přestože za Blues stihl odehrát jen čtyři soutěžní zápasy a většinu času strávil po hostováních, šestadvacetiletý Tomáš Kalas jim patřil dlouhých devět let. V pondělí se však upsal klubu Bristol City, jemuž na hostování v minulé sezoně pomohl k osmému místu v druhé lize. Kalas se stal nejdražším hráčem v historii Bristolu, podle zákulisních spekulací celá transakce vyjde na osm milionů liber (227 milionů korun). „V pátek se připojím k týmu a příští týden se odlétá na přípravu do Ameriky,“ těší se.

Nastalo pondělní střídání stráží. Bývalý gólman Petr Čech se vrátil zpátky a nastoupil do vedení Chelsea, český obránce ji ve stejný den opustil.

„S Petrem se bavíme průběžně celou sezonu. Nevolal jsem mu, co si o mém přestupu myslí. Nevím, nakolik on do toho měl co mluvit a jestli o něm nějak rozhodoval. On ale věděl, že se chci někde natrvalo upsat a najít si zázemí. Nijak jsem s ním odchod ale neřešil," říká Tomáš Kalas v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Chodil po hostováních ve Vittese Arnhem, Kolínu nad Rýnem, Middlesbrough, Fulhamu a naposledy právě Bristolu. Teď bude konečně patřit klubu, za který hraje.

Domov mám v Anglii

„Pro mě stoprocentně velká změna. Vztah klubu k hráči je jiný, když ho vlastní, než když je jen na hostování. Teď to bude jiné. Změna ale bude jen k lepšímu i z pohledu mého osobního života. Usadit se někde jsem chtěl už před lety," netají Kalas, že čekal dlouho.

Přestup se mu přitom rýsoval již dvakrát.

„Zájem z Bristolu byl celou sezonu velký, ale cítil jsem ho předtím také od Middlesbrough a od Fulhamu. Pak se ale nic nestalo a žádná nabídka nepřišla... Tak jsem rád, že do třetice všechno vyšlo a že v týmu, ve kterém jsem chtěl zůstat, nakonec také zůstanu," libuje si.

V Anglii už Kalas zakotvil natrvalo. Jiné varianty proto ve hře neměl.

„Česko bych vyřadil úplně, protože by asi bylo nemožné, aby někdo zaplatil tolik, kolik za mě chtěla Chelsea. A přestup mimo Anglii jsem ani neřešil, protože jsem v ní chtěl zůstat. I z finančních důvodů by byl složitý, pokud by nešlo o některý z velkých klubů. Asi by se nějaké varianty našly, ale já se o ně nezajímal, protože mám domov v Anglii," zdůrazňuje odchovanec Olomouce, který podepsal s Chelsea smlouvu už jako sedmnáctiletý mladík.

Plánují další útok na postup

Lituje tedy jediného. Že Bristol nepostoupil do Premier League. Klub se jí však rozhodně nevzdává.

„Ambice Bristolu budou v nadcházející sezoně nejvyšší. Snažili jsme se do play off dostat už letos, bohužel to nevyšlo. Ukázalo se, že jsme nebyli dostatečně připraveni," uznává obránce.

Tomáš Kalas (vpředu) během tréninku fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Postup dál zůstává pro Bristol vysněným cílem.

„Nejlépe by bylo postoupit přímo, což ale v této soutěži nemá garantované nikdo. Ani největší favorité. I kvůli velkým ambicím jsem do Bristolu šel. Klub má zdravé jádro, finančně je stabilní a všechno směřuje dopředu. Nemají žádné problémy, ambice jsou vysoké i směrem k vedení. Přicházejí posily. Jay Dasilva, teď nový gólman. Je vidět, že se klub snaží vybudovat konkurenceschopný tým," těší se Kalas na velkou výzvu.