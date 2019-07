Ostuda ožívá. Brankář Liverpoolu zbabral zákrok a dal vzpomenout na nešťastníka Kariuse

Karius patří stále ke kmenovým hráčům Liverpoolu, nicméně v současné době se nachází uprostřed svého dvouletého hostování v Besiktasi Istanbul. Potom, co ale v předposledním finále Ligy mistrů dvěma šokujícími hrubkami potopil svůj tým, si lze jen těžko představit, že by se kdy do brány Liverpoolu ještě postavil.

Fanoušci anglického týmu si ale možná museli při sledování úvodu přípravného duelu na americkém Western Union Cupu pořádně promnout oči, aby se ujistili, že jejich bránu nehájí opět Karius, protože Mignolet „vystřihl" zákrok přesně jako z rejstříku německého nešťastníka.

Belgický gólman neměl mít se střelou Bruna Fernandese z obrovské dálky problémy. Jenže... Míč mu z náruče záhadně vyklouzl a skončil v bráně.

Liverpool nakonec zápas dohrál s nerozhodným skóre 2:2. Jeho příznivci po středečním zážitku už ale nejspíš nedočkavě vyhlížejí návrat hvězdného Allisona Beckera, jenž dostal po triumfu s Brazílií na Copa América delší dovolenou.

Sestřih finále Ligy mistrů.

O2 TV Sport