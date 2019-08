Dobrá zpráva pro Slavii! Celtic prodal jednu z hvězd

Dobrá zpráva pro Slavii. Potenciální soupeř sešívaných v play off Ligy mistrů prodal jednu z velkých opor do Arsenalu. Za pětadvacet milionů liber se stěhuje mezi Kanonýry levý obránce Celticu Kieran Tierney. Skotský gigant pochopitelně ještě musí zvládnout domácí odvetu třetího předkola proti Kluži, první duel skončil nerozhodně 1:1.

Obránce Tierny podepsal s Arsenalem pětiletou smlouvu poté, co v klubu prošel lékařskou prohlídkou. Stal se tak na poslední chvíli po Davidu Luizovi druhou posilou defenzivních řad Kanonýrů.

Manažer anglického týmu Unai Emery byl velmi spokojený, že se povedlo transfer dotáhnout do úspěšného konce: „Jsme rádi, že se k nám Kieran připojil. Je to velmi talentovaný hráč, který se bude i nadále zlepšovat," pochvaloval si. "Zvýši se konkurence v našich defenzivních řadách," dodal.

Gunners se snažili získat Tierneyho celé léto. Celtic však na nabídku ve výši kolem dvaceti milionů liber neslyšel, Kanonýři museli přihodit. Pak už došlo k dohodě. Manažer Emery tak může být spokojený, jak se mu povedlo během léta posílit kádr Arsenalu. Nejdražší posilou byl útočník Nicolas Pépé z francouzského Lille. Za něj ztratili Kanonýři 72 miliony liber, tedy zhruba dvě miliardy korun. Celkem přišlo do klubu šest nových hráčů.

Posiloval i Tottenham

Fotbalisty Tottenhamu posílil křídelní hráč Ryan Sessegnon z Fulhamu. Finalista Ligy mistrů za devatenáctiletého anglického reprezentanta do 21 let podle médií zaplatil 30 milionů liber (asi 838 milionů korun) a podepsal s ním pětiletou smlouvu.

Sessegnon přišel do Tottenhamu po třech letech ve Fulhamu, kterému v roce 2018 pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Pravidelně nastupoval i v uplynulém ročníku, v němž ale londýnský celek sestoupil do druhé ligy. Tottenham v něm získal druhou výraznou posilu po příchodu záložníka Tanguyho Ndombeleho z Lyonu za 63 milionů liber.

Tottenham v závěrečném dni přestupového okna také získal argentinského záložníka Giovaniho Lo Celsa z Betisu Sevilla, který přišel na hostování do konce sezony. Třiadvacetiletý fotbalista v minulosti nastupoval mimo jiné i za Paris St. Germain a v minulém ročníku odehrál za PSG a Betis celkem 46 zápasů a dal 16 branek.