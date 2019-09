Velké kapitánovo loučení. Zápas plný legend skončil nerozhodně

Velkolepou rozlučku se svým bývalým klubem má za sebou Vincent Kompany. Bývalý kapitán Manchesteru City strávil v anglickém celku více než deset let a zasloužil si tak opravdu pořádné sbohem, kterého se mu dostalo v podobě speciálního zápasu mezi legendami Citizens a výběrem Premier League. Na hřišti se tak objevili třeba Edwin van der Sar, Gary Neville nebo Paul Scholes.

Byl to opravdu krásný večer. Kompany se sice kvůli zranění svalů zadní strany stehna do průběhu zápasu zapojit nemohl, i tak bylo ale na Etihad Stadium na co koukat. Po hřišti se totiž proháněla vskutku velká jména: namátkou třeba Ryan Giggs, Robin van Persie, Sergio Agüero či Kolo Toure.

Utkání nakonec skončilo nerozhodně 2:2. Jako první šli do vedení Citizens zásluhou Martina Petrova, ale výběru Premier League se podařilo průběh zápasu otočit díky gólům Robbieho Keana a Robina van Persieho. Doslova za minutu dvanáct pak za výběr City srovnával v nastaveném čase 41letý útočník Benjani.

Výtěžek ze speciálního zápasu putuje na charitativní účely, konkrétně ve prospěch nadace Kompanyho, která se zabývá podporou lidí bez domova v Manchesteru. Třiatřicetiletému obránci se navíc podle BBC Sport kromě velké rozlučky dostalo i dalších poct: Citizens totiž oznámili, že se chystají před Etihad umístit sochu belgického reprezentanta. Jedna z uliček v klubovém tréninkovém areálu pak již nyní nese jméno bývalého kapitána úřadujícího anglického mistra.

Třiatřicetiletý Kompany z Manchesteru City odešel po loňské vydařené sezoně, v níž coby kapitán s klubem dokázal získat hned tři domácí trofeje: Premier League, Anglický pohár i Ligový pohár. Jeho kroky zamířily do Anderlechtu Brusel, kde s velkým fotbalem začínal.