Bylo by brilantní, kdybychom dál každému nastříleli čtyři, pět gólů, zasnil se před cestou do Prahy kouč Anglie

„Po dosavadních výsledcích ve skupině opravdu nemůžeme být šťastnější, ale teď nás čekají dva zápasy, které představují úplně jinou výzvu," poznamenával kouč anglické reprezentace Gareth Southgate před posledním tréninkem, který se svými svěřenci absolvoval ještě dnes dopoledne na Ostrovech.

Reprezentace Albionu totiž v Praze trénovat nebude. Ani oficiální předzápasový trénink ve slávistickém Edenu neabsolvuje, neboť hráčům podle kouče postačí závěrečná příprava v St. Georges Parku, kde soustředění probíhalo.

„Čekají nás dva zápasy, v nichž máme příležitost kvalifikovat se na EURO. Byli bychom ale naivní, kdybychom se domnívali, že v každém utkání dáme soupeřům čtyři pět gólů. Pokud by se nám to povedlo, bylo by to pochopitelně brilantní, jenže už v Praze nás čeká v pátek těžký zápas," vyhlížel Gareth Southgate nastávající konfrontace s Českou republikou a poté pondělní duel s Bulharskem.

„Český tým bude bojovat o to víc, že mu jde o to, aby se sám na EURO kvalifikoval. Navíc ho hodně ranil březnový výsledek ve Wembley, a právě proto to pro nás bude hodně těžké," netajil trenér Angličanů, že nepočítá s podobnou režií a výsledek, jako před půl rokem v Londýně.

Přesto je optimisticky naladěný. „Kvalita naší útočné hry byla až dosud vynikající. Stačí se podívat na počet gólů, které jsme zatím vstřelili, množství šancí, jež jsme si v každém zápase vytvořili a také způsob, jakým jsme si je připravovali. Když máme v držení míč a hrajeme dopředu, jsme skutečně hodně nebezpeční. V tom musíme pokračovat, a navíc přidat pevnější obranu. Jedině pak se staneme skutečně špičkovým týmem," rozebíral hru současné anglické reprezentace Gareth Southgate před dalšími dvěma kvalifikačními duely, jež na jeho tým čekají.

Pochopitelně s vírou, že už v Praze udělá jeho mužstvo poslední krok na EURO a nebude spoléhat na pondělní střetnutí v Bulharsku, natož pak na listopadové zápasy doma s Černou Horou a v Kosovu.

„Máme příležitost kvalifikovat se už nyní, což je pro nás velká výzva. Pokud se nám to podaří, budeme se dívat dál. Na počet bodů, které potřebujeme v dalších střetnutích získat, abychom při losování EURO figurovali mezi nasazenými týmy," odmítl trenér fotbalového Albionu, že by v případě postupu ve zbývajících střetnutích mínil jen zkoušet další hráče a o výsledky by mu až tak nešlo.